ИНТЕРВЬЮ Бывший политзаключенный: «Я несу личную ответственность за все, что произошло в России»

Сама эта война показала, что режим в России исчерпал свои ресурсы. Других аргументов нет. Война - это последнее, что могло бы укрепить его. Сохранить власть. А поражение в войне - это окончательное поражение режима.

- Как вы думаете, почему первоначальный прогноз оказался ошибочным? Почему война действительно оказалась немаленькой?

- Здесь трудно сказать. Когда я делал свой прежний прогноз, основанный на том, что война будет короткой, я думал, что руководству России просто поставят жесткий ультиматум: либо прекращайте войну, либо это будет война со всем миром. Я рассчитывал на такой вариант, но этого не произошло. Никто особо жестких условий не ставит до сих пор.

- Конец войны когда и каким вам видится сейчас? Или вы уже не загадываете?

- Война закончится, когда ей будет дана правовая оценка и виновные в ее развязывании понесут ответственность. Это произойдет в результате падения путинского режима. При его сохранении война будет продолжаться, и не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира, построенного на гуманистических, общечеловеческих ценностях.

- При каких обстоятельствах вы могли бы вернуться в Россию? И надеетесь ли вы на это?