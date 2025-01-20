Гололед на улицах Нарвы, который начался еще в середине прошлой недели, заставил город вспомнить о той самой «фрезе Карпикова» - уникальном агрегате для срезания льда, который город купил прошлой зимой. Правда, выяснилось, что на улицах Нарвы фреза оказалась бесполезной. Или не совсем? И при чем тут Карпиков?
«Фреза Карпикова»: чудо-машина по уборке льда вызвала разочарование в Нарве
В начале февраля прошлого года стало известно, что городские власти Нарвы для расчистки тротуаров ото льда купили дорожную фрезу за 21 тысячу евро. Больше всего энтузиазма эта идея вызывала у бывшего вице-мэра Олега Карпикова, который расхваливал чудо-машину, подробно рассказывая горуправе и СМИ о ее необходимости.
«Нарвитяне тут же заметят работу этой фрезы. Она снимет полностью снег и лед, то есть сделает то, что пока не делается. Надеюсь, люди перестанут так много падать», - говорил бывший вице-мэр.
Из Финляндии фреза пришла только в середине марта, когда в ней не было уже никакой необходимости. Ее звездный час настал только в середине января 2025 года: сначала за три дня выпало огромное количество снега, а потом это все начало таять. Но, когда в конце прошлой недели фрезу пустили в работу, выяснилось, что не все так идеально: машина для срезания льда, как оказалось, не совсем подходит для нарвских улиц.
«Она была куплена с большой помпой в конце прошлой зимы и должна была помочь со всеми проблемами. Но не помогает. Она убирает только лёд определённой толщины, минимум 4-5 см, и на его поверхности не должно быть снега. А подо льдом должен быть ровный асфальт. Ширина фрезы — 2,4 метра.Но фрезу всё равно продолжают тестировать», - написала мэр Нарвы Катрий Райк на своей странице Facebook.
По словам заместителя председателя горсобрания Яны Кондрашовой, в истории с фрезой есть и другие нюансы. «Все тротуары, дороги и внутриквартальные проезды покрыты договорами государственной поставки на уборку, которую объявляла Нарва. Неохваченных поставкой городских участков нет! Это значит, что принадлежащее городу предприятие Narva Jäätmekäitluskeskus, которому передали в пользование фрезу, должно ее использовать на тех участках, за очистку которых уже заплатили другому подрядчику. Это запрещено законом», - говорит Кондрашова.
По ее словам, договоры на обслуживание заключены на несколько лет вперед, и изменить их невозможно.
Применение найдено?
«Техническая же проблема заключается в том, что фреза при подключении адаптируется к конкретному трактору, и, чтобы подключить ее к другому, надо вносить изменения в его конструкцию. Кроме того, ширина всей конструкции такова, что ее можно использовать только на очень широких тротуарах, каких в Нарве совсем немного», - говорит Кондрашова.
Она добавляет, что, со слов Кирилла Аверина, главы Narva Jäätmekäitluskeskus, фреза - неплохое решение для чистки внутриквартальных дорог, которые не попадают под договор поставки города.
«Аверин говорит, что в идеале толщина льда должна составлять около 10 см - для полной уверенности, что фреза не повредит асфальт. Впервые фрезу попробовали в работе в пятницу, сегодня по договоренности с фирмой-субподрядчиком N&V испытания фрезы прошли в городе. Будет ли оператор в дальнейшем привлекать к дроблению льда городскую фрезу, пока неизвестно. По договору оператор сам решает, как и какой техникой выполнять условия договора», - отметила Кондрашова.
Кондрашова также сказала, что, хотя N&V и может арендовать городскую фрезу, технические моменты все же значительно ограничивают ее использование на городских тротуарах.
«Во-первых, не все из них имеют подходящую ширину, во-вторых, местами на тротуарах уже голый асфальт», - уточняет заместитель председателя горсобрания, добавляя, что Кирилл Аверин поделился и хорошей новостью - в Jäätmekäitluskeskus сегодня начали поступать заказы от квартирных товариществ.
«Вопрос о субподряде фрезы решает оператор. Если они сочтут, что такое сотрудничество для оператора дорого или ненужно, они по праву могут нашу фрезу и не использовать. Поэтому, чисто теоретически, фреза может стать полезной исключительно для квартирных товариществ и их внутриквартальных дорог, обслуживание которых не покрыто договорами с субподрядчиком NV», - добавила Кондрашова, уточнив, что риск повреждения асфальтового покрытия все равно сохраняется из-за неравномерности толщины льда.
Кирилл Аверин сообщил Rus.Postimees, что в понедельник фреза активно используется, и с утра ее работу заказывала фирма NV на нескольких участках. По словам Аверина, лучше всего фреза подходит для ликвидации ледяных колей, которых много на внутриквартальных дорогах.
«Там она эффективна, и обычные трактора там справиться не могут, а она очень даже подходит», - сказал Аверин.