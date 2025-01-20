«Фреза Карпикова»: чудо-машина по уборке льда вызвала разочарование в Нарве

Пост Катри Райк в сети Facebook. Фото: Коллаж автора

По словам заместителя председателя горсобрания Яны Кондрашовой, в истории с фрезой есть и другие нюансы. «Все тротуары, дороги и внутриквартальные проезды покрыты договорами государственной поставки на уборку, которую объявляла Нарва. Неохваченных поставкой городских участков нет! Это значит, что принадлежащее городу предприятие Narva Jäätmekäitluskeskus, которому передали в пользование фрезу, должно ее использовать на тех участках, за очистку которых уже заплатили другому подрядчику. Это запрещено законом», - говорит Кондрашова.

По ее словам, договоры на обслуживание заключены на несколько лет вперед, и изменить их невозможно.

Применение найдено?

«Техническая же проблема заключается в том, что фреза при подключении адаптируется к конкретному трактору, и, чтобы подключить ее к другому, надо вносить изменения в его конструкцию. Кроме того, ширина всей конструкции такова, что ее можно использовать только на очень широких тротуарах, каких в Нарве совсем немного», - говорит Кондрашова.

Она добавляет, что, со слов Кирилла Аверина, главы Narva Jäätmekäitluskeskus, фреза - неплохое решение для чистки внутриквартальных дорог, которые не попадают под договор поставки города.