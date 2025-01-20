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Карис: присутствие США в Европе жизненно важно для безопасности

Редактор: rus.postimees.ee
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Marko Saarm

Президент Эстонии Алар Карис на прошлой неделе встретился с покидающим пост посла США в Таллинне Джорджем П. Кентом, пишет Rus.ERR.

По словам главы государства, главной темой встречи стало обсуждение партнерства США и Эстонии.

В социальных сетях Алар Карис написал, что усилия посла по укреплению связей, углублению сотрудничества и поддержке Украины были значительными.

«Присутствие США в Европе жизненно важно для безопасности и трансатлантического единства», - добавил глава государства.

В начале января 2025 года избранный президент США Дональд Трамп выбрал юриста Романа Пипко в качестве кандидата на пост посла в Эстонии.

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