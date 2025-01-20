Умер первый тренер женской сборной Эстонии по футболу

Паулберг был родом из Пярну, где много лет работал игроком и тренером. Он начал заниматься футболом под руководством Феликса Валтера, играл за молодежную сборную ЭССР, а в 16 лет вошел в состав команды высшей лиги ЭССР «Пярну Калакомбинаат». В составе этой команды он завоевал Кубок ЭССР (1981) и дважды становился серебряным призером чемпионата ЭССР (1978, 1981). Помимо «Калакомбинаата», Паулберг выступал за команду «Пярну КЕК».

В качестве детского тренера Паулберг многие годы возглавлял различные команды из Пярну. Из его первой группы мальчиков вышли такие известные игроки сборной, как Райо Пийройя и Таави Ряхн, а из первой группы девочек - Андра Карпин, Варье Паат (Тугим) и Реэлика Вахер. Его воспитанники завоевали множество медалей на молодежных чемпионатах Эстонии, а несколько игроков за эти годы достигли высшего уровня футбола.

Раймо Паулберг (на переднем плане) в марте 2015 года на строительстве стадиона раэкюла (Пярну). Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

В качестве тренера он трижды становился чемпионом Эстонии в женском футболе (1994 – Pärnu Central, 1995/1996, 1996/1997 – Pärnu Central-Sport), один раз завоевывал серебро (1994/1995 – Pärnu Central-Jõmm) и один раз бронзу (1997/1998 – Pärnu Wiiking). Титул 1994 года был особенно историческим, так как это были первые в истории чемпионаты Эстонии среди женщин.

Паулберг был первым главным тренером женской сборной Эстонии, занимая эту должность в 1994–1997 годах. Эстонский футбольный союз выражает соболезнования близким Реймо Паулберга и всей футбольной семье.