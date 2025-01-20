Эстонский футбольный союз (EJL) сообщил печальную новость. В воскресенье ушел из жизни первый главный тренер женской сборной Эстонии по футболу Реймо Паулберг (14.04.1959–19.01.2025).
Умер первый тренер женской сборной Эстонии по футболу
Паулберг был родом из Пярну, где много лет работал игроком и тренером. Он начал заниматься футболом под руководством Феликса Валтера, играл за молодежную сборную ЭССР, а в 16 лет вошел в состав команды высшей лиги ЭССР «Пярну Калакомбинаат». В составе этой команды он завоевал Кубок ЭССР (1981) и дважды становился серебряным призером чемпионата ЭССР (1978, 1981). Помимо «Калакомбинаата», Паулберг выступал за команду «Пярну КЕК».
В качестве детского тренера Паулберг многие годы возглавлял различные команды из Пярну. Из его первой группы мальчиков вышли такие известные игроки сборной, как Райо Пийройя и Таави Ряхн, а из первой группы девочек - Андра Карпин, Варье Паат (Тугим) и Реэлика Вахер. Его воспитанники завоевали множество медалей на молодежных чемпионатах Эстонии, а несколько игроков за эти годы достигли высшего уровня футбола.
В качестве тренера он трижды становился чемпионом Эстонии в женском футболе (1994 – Pärnu Central, 1995/1996, 1996/1997 – Pärnu Central-Sport), один раз завоевывал серебро (1994/1995 – Pärnu Central-Jõmm) и один раз бронзу (1997/1998 – Pärnu Wiiking). Титул 1994 года был особенно историческим, так как это были первые в истории чемпионаты Эстонии среди женщин.
Паулберг был первым главным тренером женской сборной Эстонии, занимая эту должность в 1994–1997 годах. Эстонский футбольный союз выражает соболезнования близким Реймо Паулберга и всей футбольной семье.