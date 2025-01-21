АРНОЛЬД СИНИСАЛУ Нельзя говорить о «генетической агрессивности»​, но кто из россиян ответственен за войну?

5. Молчаливое большинство граждан России, поддерживающих кремлевский режим, но не подпадающих под вышеописанные категории. Эти граждане несут несомненную моральную ответственность и, в идеальном мире, были бы обязаны компенсировать ущерб Украине в виде репараций.

Разумеется, ответственность каждого человека, относящегося к указанным выше категориям, является индивидуальной и конкретной, и требует надлежащего подтверждения.

Люди, которые выступили против агрессии России, открыто протестовали внутри страны и стали жертвами репрессий, по моему мнению, не несут никакой ответственности, даже моральной.

В публичной сфере россияне, длительное время находящиеся за пределами страны, критиковали своих соотечественников, живущих в России, обвиняя их в бездействии, которое якобы привело к войне, развязанной Кремлем в личных интересах Путина, точнее - для удовлетворения его исторических амбиций. Здесь можно спорить о том, могло ли более активное сопротивление режима со стороны «обычных» граждан изменить действия Кремля, но это скорее вопрос нюансов.

Те, кто эмигрировал из России из-за несогласия с войной после 24 февраля 2022 года, вероятно, чувствуют моральную ответственность, но, на мой взгляд, они ее не несут. Среди эмигрантов, уклонившихся от участия в войне, безусловно, есть люди, которые просто не хотят «лезть на рожон и рисковать своей шкурой», но при этом одобряют шовинистическую политику. Такие люди должны быть отнесены к вышеупомянутой пятой категории.

Что делать с россиянами в будущем?