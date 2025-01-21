Вопрос привлечения граждан и руководства РФ к ответственности за развязывание войны в Украине часто встает на повестке дня. Является ли это личной ответственностью Путина, руководства страны или же всех граждан РФ? Правовед и бывший гендиректор Полиции безопасности Арнольд Синисалу делится своими мыслями на эту тему.
АРНОЛЬД СИНИСАЛУ ⟩ Нельзя говорить о «генетической агрессивности», но кто из россиян ответственен за войну?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
11 сентября 2024 года в Центре исследований России и Евразии при Дэвис-центре Гарвардского университета состоялась дискуссия на тему «Россия: в поисках новой парадигмы - беседы с Евгенией Альбац». Ведущей обсуждения была Евгения Альбац, а ее собеседником - один из лучших американских специалистов по истории России, профессор Стивен Коткин.
Евгения Альбац, известная многим интересующимся российской журналистикой как главный редактор журнала The New Times и ведущая на радиостанции «Эхо Москвы», также обладает степенью доктора политических наук.
Заложено ли насилие в ДНК русских?
Обсуждая возможные пути развития России и особенности ее истории, профессор Коткин отметил, что в странах Балтии, Польше, а сегодня, по понятным причинам, и в Украине, популярно мнение, что культура и история России таковы, что насилие заложено в ДНК русского народа. Коткин выразил несогласие с идеей генетической агрессивности, утверждая, что это результат множества факторов, прежде всего - политического выбора, решений и действий руководства страны.
Я в целом согласен с этой точкой зрения, поскольку приписывание какому-либо народу генетических характеристик, выражающихся во врожденной агрессивности, фактически снимает ответственность с лидеров за применение насилия и даже в какой-то мере его оправдывает.
Вместе с тем я не согласен с Коткиным в части обобщения, что в трех балтийских странах и Польше идея генетической агрессивности русских является доминирующей и популярной. Безусловно, для многих она действительно доминирует, но утверждать, что это мнение преобладает в этих обществах, несколько опасно и покровительственно.
Ответственность лидеров за развязывание агрессивной войны против Украины, безусловно, является одним из самых важных вопросов для будущей России. Режим Путина не вечен, и перед следующими правителями России встанет вопрос о том, как двигаться дальше и что делать с теми, кто организовал войну. То, сколько людей будут привлечены к ответственности (и будут ли вообще?) за нарушение международного права, во многом определит будущее направление развития России.
Единственный положительный аспект в этом контексте заключается в том, что начиная с Нюрнбергского трибунала существует множество прецедентов международного права, которые известны и в России, поскольку бывший Советский Союз активно участвовал в Нюрнбергском процессе на стороне обвинения. Таким образом, для привлечения преступников к ответственности не требуется изобретать ничего нового - необходимые знания в России уже есть.
Граждане России пришли в Украину с агрессивной войной и совершили бесчисленные военные преступления и преступления против человечности самым ужасным и жестоким образом, что кажется почти необъяснимым. Таким действиям не может быть никакого оправдания, и на вопрос, почему они были совершены, может показаться простым ответ: «Видимо, это в ДНК русских». Однако давайте отложим эмоции и постараемся рассмотреть, как следует воспринимать российских граждан, которые организовали войну против Украины и участвовали в ней напрямую или косвенно, например, в качестве молчаливого большинства.
Разделение ответственности в зависимости от категории
Здесь, конечно, важно отметить, что граждане России, проживающие за пределами страны, несут минимальную ответственность за причины и последствия войны. Возьмем, к примеру, российских граждан, постоянно проживающих в Эстонии.
Моральная ответственность, безусловно, лежит на тех, кто на так называемых выборах президента Российской Федерации сделал выбор в пользу Путина. Его агрессивная политика была заметна уже как минимум с 2008 года, во время войны в Грузии, а тем более после аннексии Крыма в 2014 году и провоцирования вооруженного конфликта в Донбассе и Луганской области Украины.
В контексте войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, можно выделить несколько категорий граждан России, которые так или иначе способствовали совершению преступлений или не предотвратили их:
1. Президент России и его администрация, включая министра обороны, а также руководство армии и спецслужб. Эти лица планировали и организовали агрессивную войну против Украины, не предприняв мер по предотвращению военных преступлений и преступлений против человечности.
2. Командиры военных подразделений в Украине, которые не предотвратили военные преступления и преступления против человечности. В первую очередь именно на командирах лежит ответственность за соблюдение военных законов.
3. Конкретные лица, участвовавшие в боевых действиях, которые непосредственно совершали военные преступления и преступления против человечности.
4. Участники войны, которые не совершали военных преступлений или преступлений против человечности, но несут моральную ответственность за участие в агрессивной войне. В будущем к ним могут быть применены ограничения на поездки и другие более мягкие меры.
5. Молчаливое большинство граждан России, поддерживающих кремлевский режим, но не подпадающих под вышеописанные категории. Эти граждане несут несомненную моральную ответственность и, в идеальном мире, были бы обязаны компенсировать ущерб Украине в виде репараций.
Разумеется, ответственность каждого человека, относящегося к указанным выше категориям, является индивидуальной и конкретной, и требует надлежащего подтверждения.
Люди, которые выступили против агрессии России, открыто протестовали внутри страны и стали жертвами репрессий, по моему мнению, не несут никакой ответственности, даже моральной.
В публичной сфере россияне, длительное время находящиеся за пределами страны, критиковали своих соотечественников, живущих в России, обвиняя их в бездействии, которое якобы привело к войне, развязанной Кремлем в личных интересах Путина, точнее - для удовлетворения его исторических амбиций. Здесь можно спорить о том, могло ли более активное сопротивление режима со стороны «обычных» граждан изменить действия Кремля, но это скорее вопрос нюансов.
Те, кто эмигрировал из России из-за несогласия с войной после 24 февраля 2022 года, вероятно, чувствуют моральную ответственность, но, на мой взгляд, они ее не несут. Среди эмигрантов, уклонившихся от участия в войне, безусловно, есть люди, которые просто не хотят «лезть на рожон и рисковать своей шкурой», но при этом одобряют шовинистическую политику. Такие люди должны быть отнесены к вышеупомянутой пятой категории.
Что делать с россиянами в будущем?
Безусловно, такое разделение людей, как описано выше, в определенной степени является «черно-белым», но оно дает возможность глубже задуматься о том, каким путем должен двигаться Запад, и каким образом Эстония в будущем могла бы или должна была бы относиться к гражданам России, желающим приехать сюда, переехать жить или же проехать транзитом через Эстонию в другие страны. В конце концов, именно мы принимаем решения о том, что позволено или запрещено на нашей и Шенгенской территории.
Наша задача в будущем - помогать тем гражданам России, которые хотят быть вместе с Европой, в первую очередь - с Европейским союзом. Однако то, захочет ли Россия сосуществовать с ЕС на мирных условиях, остается решением граждан, элит и, в более широком смысле, руководства Кремля. Без сомнения, Россия является частью Европы - хотя и не западной в ее традиционном понимании, но все же культурно она принадлежит к европейской цивилизации. Эта идея, кстати, принадлежит вышеупомянутому историку Стивену Коткину.
Роль элит сейчас и в будущем будет заключаться в преподнесении ситуации, ее объяснении и формировании общественных настроений. Без лидеров мнения военные преступления и преступления против человечности будут повторяться, если такие действия не получат единодушного осуждения. Только российские лидеры мнений могут привлечь граждан к созданию и развитию демократического общества. Никто другой не обладает легитимными аргументами для этого, поскольку внешняя сила неспособна реализовать подобное в такой огромной стране.
Поэтому важно уже сейчас выявлять людей, свободных от вины за войну, но готовых принять моральную ответственность за происходящее. Таких граждан следует рассматривать как союзников в деле вызова будущих перемен и формирования нового курса для России.
Как показывает история, империи неизбежно распадаются, а их ядро способно трансформироваться в мирное и демократическое общество. Это происходит не всегда, но примеры Франции, Великобритании, Испании и Португалии демонстрируют такую возможность. Кроме того, демократизация Японии и Германии, которые отказались от агрессивной внешней политики, подтверждает, что перемены возможны. Однако следует признать, что эти две страны оказались под оккупацией иностранных государств, и их опыт не полностью сопоставим с вышеупомянутыми примерами других империй.
К сожалению, империи редко распадаются мирным путем, и процесс их «успокоения» занимает гораздо больше времени, чем хотелось бы современникам. Эти процессы часто сопровождаются конфликтами, неопределенностью и длительным периодом адаптации к новой реальности.
Арнольд Синисалу - правовед, приглашенный профессор политики безопасности Института политических исследований имени Йохана Шютте в Тартуском университете. C 2013 по 2023 годы Арнольд Синисалу возглавлял Полицию безопасности.