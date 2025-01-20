В Таллинне в воскресенье завершился традиционный международный турнир по быстрым шахматам «Вспоминая Пауля Кереса» с призовым фондом 10 000 евро, сообщает RusERR.
Первое место на эстонском шахматном турнире поделили украинские и испанские спортсмены
Первое и второе места поделили выступающий под флагом Испании Максим Чигаев и украинец Юрий Кузубов, набравшие по 9 очков из 11 возможных.
Третье и четвертое места также оказались поделены между Илией Мартиновичем из Молдовы и немцем Даниэлем Фридманом.
Лучшей из представителей Эстонии стала Май Нарва, которая набрала 8 очков и вместе с еще 6 участниками поделила места с 5-го по 10-е.
Всего участвовали 129 человек, в том числе свыше 10 шахматных гроссмейстеров.