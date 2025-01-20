Eften: в прошлом году рынок недвижимости в странах Балтии показал первые признаки оживления

Кроме того, снижение ставки Euribor, начавшееся во второй половине года, сократило расходы на кредиты для владельцев недвижимости и повысило активность сделок на рынке недвижимости, отметил генеральный директор Eften Capital Кристьян Тамла.

Для Eften United Property Fund это создало отличные возможности для инвестирования свободных средств. В августе в портфель фонда был добавлен торговый парк UNA в Вильнюсе, а в декабре - торговый центр Kristiine в Таллинне, ставший крупнейшей сделкой с коммерческой недвижимостью в Балтии за прошлый год.