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Eften: в прошлом году рынок недвижимости в странах Балтии показал первые признаки оживления

Перевод: Сергей Светлов
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Генеральный директор Eften Capital Кристьян Тамла.
Генеральный директор Eften Capital Кристьян Тамла. Фото: Konstantin Sednev

По данным Eften United Property Fund, рынок недвижимости стран Балтии в 2024 году продемонстрировал первые признаки восстановления, и многие продавцы коммерческой недвижимости пересмотрели свои ценовые ожидания в сторону снижения.

Кроме того, снижение ставки Euribor, начавшееся во второй половине года, сократило расходы на кредиты для владельцев недвижимости и повысило активность сделок на рынке недвижимости, отметил генеральный директор Eften Capital Кристьян Тамла.

Для Eften United Property Fund это создало отличные возможности для инвестирования свободных средств. В августе в портфель фонда был добавлен торговый парк UNA в Вильнюсе, а в декабре - торговый центр Kristiine в Таллинне, ставший крупнейшей сделкой с коммерческой недвижимостью в Балтии за прошлый год.

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