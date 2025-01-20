По данным Eften United Property Fund, рынок недвижимости стран Балтии в 2024 году продемонстрировал первые признаки восстановления, и многие продавцы коммерческой недвижимости пересмотрели свои ценовые ожидания в сторону снижения.
Для подписчиков
Eften: в прошлом году рынок недвижимости в странах Балтии показал первые признаки оживления
Кроме того, снижение ставки Euribor, начавшееся во второй половине года, сократило расходы на кредиты для владельцев недвижимости и повысило активность сделок на рынке недвижимости, отметил генеральный директор Eften Capital Кристьян Тамла.