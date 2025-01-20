Тень на серопаспортников бросает сам их статус, сказал Rus.ERR юрист и представитель Партии реформ Евгений Криштафович.

«Спор идет о том, можно ли считать их условно связанными с Россией или потенциальными гражданами Эстонии. Если второе, то сколько времени должно пройти, чтобы они приняли эстонское гражданство, и в чем проблема заключается для них в получении этого паспорта», - прокомментировал Криштафович.

«Возможно, прозвучит как какой-то плохой прогноз, но если посмотреть на требования, которые другие страны выдвигают при получении гражданства, то там знание языка, как правило, на С1», - продолжил Криштафович, добавив, Эстония никогда не выдвигала таких требований, однако в перспективе ситуация может измениться и требования могут повыситься.