На зимней Универсиаде Арлет Леванди вошел в десятку сильнейших фигуристов

За короткую программу Арлет Леванди получил 63,29 балла, а за произвольную программу в субботу – 139,12 балла. Итоговый результат – 202,41 балла – обеспечил ему десятое место. Такой же результат набрал и представляющий Венгрию Александр Власенко. Егор Марченко, получивший 55,88 балла за короткую программу и 98,70 за произвольную, с итоговыми 154,58 баллами занял предпоследнее – 23-е – место среди участников, допущенных к произвольной программе.

Золотую медаль завоевал двукратный олимпийский серебряный призёр Юма Кагияма, набравший 289,04 балла (106,82 + 182,22). Серебро досталось итальянцу Даниэлю Грасслю с результатом 280,56 балла, а бронзу – южнокорейскому фигуристу Чха Джунхвану, который набрал 264,94 балла.

В женском одиночном катании Кристина Лисовская заняла 14-е место, а Натали Лангербауэр – 16-е. Лисовская набрала 51,59 балла за короткую программу и 90,70 за произвольную, итоговый результат составил 142,29 балла, что на 4,71 балла больше результата Лангербауэр (46,35 + 91,25).

В захватывающем противостоянии между японками золотая медаль досталась Рион Сумиёши (204,29), которая опередила Монэ Тибу всего на 0,44 балла.