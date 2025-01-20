Президент FIS допустил бы россиян на Олимпиаду: спортсмены не виноваты в том, где родились

Родившийся и выросший в Швеции Элиаш, который в конце прошлого года объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), сделал такое заявление в эфире шведского радио.

62-летний Йохан Элиаш хотел бы видеть модель, которая позволила бы российским и белорусским спортсменам в определённой мере вернуться в международный спорт. Стоит отметить, что Элиаш не упомянул напрямую зимнюю Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которая пройдёт в следующем году, а представил своё более широкое видение ситуации.

В качестве основного примера Элиаш привёл летнюю Олимпиаду в Париже, где российские и белорусские спортсмены участвовали в ограниченном формате. «Для белорусских и российских спортсменов это сработало очень хорошо. Важно, чтобы в таких вопросах сохранялась нейтральность. Спортсмены не виноваты в том, где они родились, и не должны оказываться между двух огней», – сказал Элиаш в интервью шведскому радио.

Однако он подчеркнул, что процесс отбора должен быть строгим, как это было на Играх в Париже: участие возможно только в качестве нейтральных спортсменов – без гимнов, государственной символики и каких-либо связей с вооружёнными силами или органами внутренней безопасности.

Прошлым летом в парижской Олимпиаде принимали участие всего 15 спортсменов из России. После военного вторжения России в Украину в 2022 году спортсменам из России и Белоруссии было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIS.

Элиаш ранее высказывал аналогичные позиции и в целом поддерживал подход МОК. «Я считаю, что все спортивные организации должны проявлять солидарность и поддерживать МОК в это непростое время. Если спорт будет политизирован по политическим причинам, это станет концом спорта в том виде, в каком мы его знаем», – сказал Элиаш в марте 2023 года.