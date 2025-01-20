Центристская партия распространила сегодня пресс-релиз, в котором говорится, что коалиция планирует добиться смещения Анастасии Коваленко-Кылварт (Центристская партия) c должности председателя специальной антикоррупционной комиссии. Сигналы, поступающие от коалиции, опровергают эти утверждения.
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Коалиция ничего не знает о плане сместить Коваленко-Кылварт с поста главы парламентской комиссии
В последние дни Коваленко-Кылварт стала крайне активно упоминаться в СМИ в связи с ее сомнением в этичности выдвижения Кейта Каземетса на пост госсекретаря. Оппозиция обвинила премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) в том, что он позволил изменить закон так, чтобы необходимость в юридическом образовании исчезла из требований к должности госсекретаря только из-за Каземетса. Михала сегодня также пригласили на заседание комиссии по борьбе с коррупцией, но он отказался туда идти.