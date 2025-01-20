Коалиция ничего не знает о плане сместить Коваленко-Кылварт с поста главы парламентской комиссии

В последние дни Коваленко-Кылварт стала крайне активно упоминаться в СМИ в связи с ее сомнением в этичности выдвижения Кейта Каземетса на пост госсекретаря. Оппозиция обвинила премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ) в том, что он позволил изменить закон так, чтобы необходимость в юридическом образовании исчезла из требований к должности госсекретаря только из-за Каземетса. Михала сегодня также пригласили на заседание комиссии по борьбе с коррупцией, но он отказался туда идти.

«Я прочитал новость о том, что спецкомиссия хочет обсудить со мной в том числе и вопросы, связанные с обязанностями госсекретаря. Назначение регулируется статьей 95 Конституции и статьей 79 Закона о правительстве. Из этого я и исхожу. Однако все-таки не хочу тратить свое время на участие в политическом балагане Центристской партии, особенно в свете новых сведений о том, что именно они сами инициировали изменение закона в 2018 году, которое они героически раскручивают сегодня. У тогдашнего министра юстиции, сегодняшнего председателя «Отечества», тогда не было особого мнения», - заявил Михал в социальных сетях.