Через три недели, во вторую субботу февраля, в восемь утра Литва отключит первую линию электропередачи, ведущую в Кёнигсберг, ныне Калининград.
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Суббота, девять утра: если уровень угрозы повысится, у каждого столба линии электропередачи будет стоять человек с оружием
Затем - вторую линию, после отключения которой российский эксклав, расположенный рядом с Польшей и Литвой, должен будет самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. После этого одна за другой будут отключены оставшиеся семь линий, связывающих страны Балтии с энергосетями Беларуси и России. В последнюю очередь сотрудники Elering переключат рубильник в Нарве. Утром 8 февраля в 9:00 движение электронов через границу двух миров должно прекратиться.