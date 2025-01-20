Суббота, девять утра: если уровень угрозы повысится, у каждого столба линии электропередачи будет стоять человек с оружием

Затем - вторую линию, после отключения которой российский эксклав, расположенный рядом с Польшей и Литвой, должен будет самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. После этого одна за другой будут отключены оставшиеся семь линий, связывающих страны Балтии с энергосетями Беларуси и России. В последнюю очередь сотрудники Elering переключат рубильник в Нарве. Утром 8 февраля в 9:00 движение электронов через границу двух миров должно прекратиться.