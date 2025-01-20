Пн, 20.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Суббота, девять утра: если уровень угрозы повысится, у каждого столба линии электропередачи будет стоять человек с оружием

Перевод: Ева Ойжинская
Copy
Электролиния, идущая из России: слева Россия, справа Эстония. Снимок сделан в Нарве.
Электролиния, идущая из России: слева Россия, справа Эстония. Снимок сделан в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Через три недели, во вторую субботу февраля, в восемь утра Литва отключит первую линию электропередачи, ведущую в Кёнигсберг, ныне Калининград.

Затем - вторую линию, после отключения которой российский эксклав, расположенный рядом с Польшей и Литвой, должен будет самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. После этого одна за другой будут отключены оставшиеся семь линий, связывающих страны Балтии с энергосетями Беларуси и России. В последнюю очередь сотрудники Elering переключат рубильник в Нарве. Утром 8 февраля в 9:00 движение электронов через границу двух миров должно прекратиться.

Синхронизация электрической сети стран Балтии с Центральной Европой

8 февраля страны Балтии отключатся от энергосистем России и Беларуси, а 9 февраля подключатся к энергосистеме Польши.

Красным: Точки соединения с Россией
Синим: Места подключения к другим странам

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх