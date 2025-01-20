Галерея Таллинн стал Спортивной столицей Европы! Смотрите, как прошли празднования

В рамках лыжного дня состоялись бесплатные тренировки по беговому лыжному спорту, скоростному спуску на лыжах, кроссу на сноубордах и прыжкам на лыжах. Кроме того, таллиннцы могли принять участие в мастер-классе по смазыванию лыж, узнать о различиях лыжных мазей, необходимых инструментах и техниках. Из параспортивного снаряжения были представлены беговые лыжи и сани на лыжах, предназначенные для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, первый спортивный день успешно выполнил свои задачи. «Эмоции и результаты открытия Спортивной столицы были именно такими, ради которых мы работали. Певческое поле посетили даже те люди, которые раньше не катались или давно не занимались беговыми лыжами. Они получили положительный опыт от занятий и планируют в ближайшее время их возобновить. Наша цель – познакомить всех желающих с различными видами спорта и возможностями заниматься ими, а также создать стимулы для развития спортивных увлечений», – сказал Оя.

Ключевыми словами торжественного открытия Спортивной столицы этого года стали смелость, инициатива и последовательность. Художественное представление исполнили танцоры и барабанщицы театра Kelfirius под руководством Хеле-Рийн Уйб-Пашель. На открытии выступили молодые лыжники из Lumeakadeemia. Кульминацией открытия стал яркий концерт победителя Евровидения LORDI.

В спортивном дне, посвященном лыжным видам спорта, приняли участие 1 000 человек, а на торжественном открытии присутствовало 6 000 человек.

Основная программа Спортивной столицы продолжится через месяц: 22 февраля в спортивном центре «Сыле» пройдет день единоборств. Также в феврале планируется провести зимнее плавание в различных местах Таллинна.