Пярнуский уездный суд полностью оправдал Герта Куузика и OÜ Tervise Paradiis по предъявленным обвинениям. Суд также отклонил гражданские иски пострадавших. В случае вступления решения суда в законную силу Эстонская Республика возместит Куузику и OÜ Tervise Paradiis процессуальные расходы в размере около 68 000 евро.
Суд оправдал Tervise Paradiis и дежурного инструктора в деле о гибели посителя аквапарка
Герта Куузика и OÜ Tervise Paradiis обвиняли в причинении смерти по неосторожности. В частности, Куузика обвиняли в том, что он, будучи ответственным за графики работников и поиск замен, назначил на должность дежурного администратора компании, которому не хватало навыков и подготовки инструктора.
Согласно обвинению, Куузик, назначив на работу человека с вышеуказанными недостатками, нарушил обязанность проявлять осмотрительность и создал ситуацию, при которой начало спасательных работ и вызов скорой помощи для молодого человека, которого 11 марта 2023 года, столкнули в бассейн глубиной четыре метра, было допущено промедление. Молодой человек скончался в больнице 14 марта 2023 года. Компания OÜ Tervise Paradiis обвинялась в причинении смерти человеку по неосторожности, действуя через своего уполномоченного представителя, т.е. Куузика.
Суд пришел к выводу, что большинство обвинений не подтверждается доказательствами и не соответствует признакам преступления, которое предъявлялось обвиняемым.
В ходе судебного разбирательства не подтвердилось утверждение обвинения о том, что администратор, который якобы был неожиданно назначен дежурным инструктором, не имел соответствующей подготовки. Выяснилось, что между руководителем компании и администратором ранее было установлено правовое соглашение о замещении дежурного инструктора, администратор был обучен и имел необходимую квалификацию для работы в команде дежурных инструкторов. Таким образом, обвинения о внезапном назначении дежурным инструктором оказалось полностью опровергнуто.
Дежурные инструкторы в аквапарке находились в трех местах (у камер, в бассейне и в медпункте), меняясь местами каждый час. На момент инцидента бассейн контролировался также через камеры другим инструктором. Судебное разбирательство установило, что, несмотря на принятые меры, никто из спасателей не заметил момента, когда пострадавшего столкнули в воду.
Свидетель со стороны обвиняемой, которая толкнула пострадавшего в спину, показал, что они играли в бассейне, сталкивая друг друга в воду. Когда же они заподозрили неладное, они не сообщили об этом дежурному инструктору, а разобраться в происходящем, начали нырять сами.
Потерпевший находился под водой около двух минут и 19 секунд. После того, как дежурный инструктор заметил ситуацию, потерпевший был извлечен из воды за две минуты и 58 секунд. Время вызова скорой помощи соответствовало инструкциям, выданным компании, и не указывало на неправильные указания для дежурных инструкторов.
Суд согласился с защитой, что в данном случае не было оснований говорить о недостаточной квалификации или подготовке. Проблема заключалась в оценке ситуации на месте. В ходе разбирательства не было представлено доказательств того, что дежурный инструктор мог каким-либо образом получить сигнал о серьезности ситуации или о том, что кого-либо столкнули в воду. Суд заключил, что даже если бы на месте дежурил другой инструктор, ситуация могла бы быть воспринята так же и исход остался бы прежним.
Суд постановил, что действия Куузика не имели признаков недобросовестного поведения, которое могло бы быть связано с причинением вреда, и не могут служить основанием для ответственности юридического лица.
Решение суда пока не вступило в законную силу.