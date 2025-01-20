Суд оправдал Tervise Paradiis и дежурного инструктора в деле о гибели посителя аквапарка

Свидетель со стороны обвиняемой, которая толкнула пострадавшего в спину, показал, что они играли в бассейне, сталкивая друг друга в воду. Когда же они заподозрили неладное, они не сообщили об этом дежурному инструктору, а разобраться в происходящем, начали нырять сами.

Потерпевший находился под водой около двух минут и 19 секунд. После того, как дежурный инструктор заметил ситуацию, потерпевший был извлечен из воды за две минуты и 58 секунд. Время вызова скорой помощи соответствовало инструкциям, выданным компании, и не указывало на неправильные указания для дежурных инструкторов.

Суд согласился с защитой, что в данном случае не было оснований говорить о недостаточной квалификации или подготовке. Проблема заключалась в оценке ситуации на месте. В ходе разбирательства не было представлено доказательств того, что дежурный инструктор мог каким-либо образом получить сигнал о серьезности ситуации или о том, что кого-либо столкнули в воду. Суд заключил, что даже если бы на месте дежурил другой инструктор, ситуация могла бы быть воспринята так же и исход остался бы прежним.

Суд постановил, что действия Куузика не имели признаков недобросовестного поведения, которое могло бы быть связано с причинением вреда, и не могут служить основанием для ответственности юридического лица.

Решение суда пока не вступило в законную силу.