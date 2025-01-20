НАТО наращивает флот у побережья Эстонии для защиты подводных кабелей

После прихода в Таллинн в рамках миссии «Балтийский страж» (Baltic Sentry) голландского фрегата, научно-исследовательского судна и немецкого тральщика флот кораблей и судов, которые займутся защитой подводной инфраструктуры, будет увеличен.

«В ближайшее время наша группа увеличится. К нам присоединятся другие корабли, так что в итоге нас будет шесть или семь», - заявил The Guardian командир Эрик Кокс, бельгийский руководитель группы по противодействию минным угрозам, которая включена в операцию НАТО «Балтийский страж».