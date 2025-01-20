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НАТО наращивает флот у побережья Эстонии для защиты подводных кабелей

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Командующий Эрик Коккс (в центре) из Бельгии выступает на военно-морской базе Киль во время передачи руководства «Постоянной группой НАТО по противоминной обороне» от Германии к Бельгии. 10 января 2025 г.ода, Шлезвиг-Гольштейн, Германия.
Командующий Эрик Коккс (в центре) из Бельгии выступает на военно-морской базе Киль во время передачи руководства «Постоянной группой НАТО по противоминной обороне» от Германии к Бельгии. 10 января 2025 г.ода, Шлезвиг-Гольштейн, Германия. Фото: DPA / Scanpix

В ближайшее время к первым кораблям и судам НАТО, которые уже пришли в Таллинн, присоединятся и другие. Об этом со ссылкой на руководителя бельгийской группы по противодействию минным угрозам сообщает британская пресса.

После прихода в Таллинн в рамках миссии «Балтийский страж» (Baltic Sentry) голландского фрегата, научно-исследовательского судна и немецкого тральщика флот кораблей и судов, которые займутся защитой подводной инфраструктуры, будет увеличен.

«В ближайшее время наша группа увеличится. К нам присоединятся другие корабли, так что в итоге нас будет шесть или семь», - заявил The Guardian командир Эрик Кокс, бельгийский руководитель группы по противодействию минным угрозам, которая включена в операцию НАТО «Балтийский страж».

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