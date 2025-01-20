В ближайшее время к первым кораблям и судам НАТО, которые уже пришли в Таллинн, присоединятся и другие. Об этом со ссылкой на руководителя бельгийской группы по противодействию минным угрозам сообщает британская пресса.
Для подписчиков
НАТО наращивает флот у побережья Эстонии для защиты подводных кабелей
После прихода в Таллинн в рамках миссии «Балтийский страж» (Baltic Sentry) голландского фрегата, научно-исследовательского судна и немецкого тральщика флот кораблей и судов, которые займутся защитой подводной инфраструктуры, будет увеличен.
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