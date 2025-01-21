ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Таллиннской власти помогает усталость горожан от центристов, но к осенним выборам нужны свои успехи

Возможны любые чудеса, даже случайные коалиции и непродолжительное возвращение во власть. Но поезд центристов в любом случае ушел, они превратились во вчерашний день.

Слабые места нынешней коалиции

Новая коалиция не безгрешна. Вспомним двусмысленное поведение соцдемов, которые сразу после выборов в 2021 году спасли центристов от перспективы сразу оказаться в оппозиции, образовав с ними коалицию «младшего брата». Когда центристы оказались весной прошлого года в уязвимом положении, то соцдемы все бросили, чтобы с большими трудом образовать новую коалицию.

Все это создает впечатление слишком широкого понимания ими принципиальности. Меньше всего приходит в голову, что в этот раз они пришли к власти в столице ради реализации прорывных планов. Наличие у них четкого плана действий и ясного видения будущего Таллинна вызывает сомнение.

У всех на устах деятельность Пяртеля-Пеэтера Пере, главного коммунальщика из Партии реформ. Здравомыслящие горожане не считают его главным виновником «снежной» проблемы. Они понимают, что с этим было по-разному, большие проблемы были и при центристах.

Уборку проводят подрядчики, которые достались в наследство от них. Чтоб наладить такой специфический процесс, понадобится время. Советую почитать СМИ конца 2021 года. Тогдашний вице-мэр и единый коммунальщик Владимир Свет не скрывал проблем своей отрасли. Не боги снег убирают.