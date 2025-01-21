Осенью состоятся муниципальные выборы, и самое интересная интрига связана со столичными делами. Валерий Сайковский пишет, что с учетом относительной неопытности участников новой коалиции можно было ждать больше проблем у них, но пока все в пределах приемлемого. При этом центристы словно застряли в прошлом десятилетии.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Таллиннской власти помогает усталость горожан от центристов, но к осенним выборам нужны свои успехи
Долгие годы Центристская партия находились при единоличной власти в столице благодаря манипулированию доверчивым электоратом. Центристы сначала превратились в партхозактив советского типа, убеждая избирателей, что без центристов жизнь остановится, и одновременно в большую секту, где все решает руководитель, и почти единственным видом деятельности является для них сохранение власти.
Никаких современных методов работы и содержательных перспективных планов. Особенности электората позволяли даже предвыборные обещания годами игнорировать. Все это не могло продолжаться до бесконечности. Весной прошлого года грянул гром.
Все трезвомыслящие избиратели понимали, что чудес не будет, у новой коалиции неизбежны проблемы. Они действительно есть и будут некоторое время, но их объем оказался в приемлемых границах. Да и более современные методы политической деятельности с разделением ответственности на разных уровнях позволяют избежать влияния текущих проблем на рейтинги новой коалиции.
Почему мечты центристов невыполнимы
Все время от времени ошибаются, позже многие политики и партии возвращают популярность, удачный пример - нынешнее «Отечество». Но для этого нужна гибкость, способность к внутренним изменениям. Поверхностные изменения в период правления Ратаса сейчас выглядят периодом новаторства и экспериментов, золотым веком центристов.
Нынешние же центристы вместо того, чтобы погрузиться в работу по перезагрузке деятельности партии, превратились в парк политики советского периода. Снова во всем у них виноваты реформисты, напрочь забыты собственные дела в 2016-2021 годах и обещания избирателям. А их электорат ведь меняется, больше стало молодых русских, ими гораздо труднее манипулировать, для них свет клином не сошелся на России.
Возможны любые чудеса, даже случайные коалиции и непродолжительное возвращение во власть. Но поезд центристов в любом случае ушел, они превратились во вчерашний день.
Слабые места нынешней коалиции
Новая коалиция не безгрешна. Вспомним двусмысленное поведение соцдемов, которые сразу после выборов в 2021 году спасли центристов от перспективы сразу оказаться в оппозиции, образовав с ними коалицию «младшего брата». Когда центристы оказались весной прошлого года в уязвимом положении, то соцдемы все бросили, чтобы с большими трудом образовать новую коалицию.
Все это создает впечатление слишком широкого понимания ими принципиальности. Меньше всего приходит в голову, что в этот раз они пришли к власти в столице ради реализации прорывных планов. Наличие у них четкого плана действий и ясного видения будущего Таллинна вызывает сомнение.
У всех на устах деятельность Пяртеля-Пеэтера Пере, главного коммунальщика из Партии реформ. Здравомыслящие горожане не считают его главным виновником «снежной» проблемы. Они понимают, что с этим было по-разному, большие проблемы были и при центристах.
Уборку проводят подрядчики, которые достались в наследство от них. Чтоб наладить такой специфический процесс, понадобится время. Советую почитать СМИ конца 2021 года. Тогдашний вице-мэр и единый коммунальщик Владимир Свет не скрывал проблем своей отрасли. Не боги снег убирают.
Откровенная ошибка нынешней коалиции - споры вокруг велосипедно-транспортно-снегоуборочных проблем, что осложняется еще и структурой городского правительства. Там, видимо, не хватало кресел вице-мэров для всех коалиционеров и сделали транспортного и коммунального зама отдельно. Учитывая их членство в разных партиях, проблемы с перекладыванием ответственности друг на друга неизбежны.
Но и без этого хватает цирка, по большей части невеселого. Октябрьские разборки Пере на велосипеде с водителем автобуса «посреди дороги» вызвали тогда живое обсуждение осенью и не забыты до сих пор. Postimees назвал это курьезом года. Бульвар Каарли теперь больше всего известен велодорожкой. Будучи зажатой между остановками общественного транспорта и тротуаром, она стала причиной нагромождения из шести дорожных переходов, обозначенных 12 дорожными знаками. Смех и грех.
Столице надо торопиться
Нынешней столичной власти во многом повезло. Усталость от центристов столь велика, что вряд ли избиратели ждут от «новичков» чудес. Актуально, что уже в первые месяц-два было реализовано самое медийное обещание новой коалиции - ликвидировать муниципальные СМИ.
Удачно, что ответственный за образование Алексей Яшин, судя по всему, оказался человеком на своем месте. Без политизации и суеты он постепенно начал решение проблем. В сочетании с полным провалом Центристской партии в этой сфере и неумением предшественника что-то предложить горожанам в своей зоне ответственности появилась надежда на улучшение ситуации в образовании.
Что год 2025-й нам готовит
Хочется просто спокойной работы городской власти. Пестрая коалиция вроде бы понимает риски нынешней ситуации с многочисленными партиями при власти, что одновременно и проблема, и возможность максимального учета мнений разных партий и слоев населения столицы.
Другая удача в том, что внутреннее состояние центристов вряд ли позволит им предложить нечто креативное в программе к нынешних выборам. У них неизбежны серьезные проблемы с финансированием партии, а важный источник, столичный, они больше не контролируют.
Будем ждать осени. Хочется надеяться, что каждый увидит в горсобрании ожидаемых им цыплят.