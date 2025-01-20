POSTIMEES В США Трамп оставил своих сторонников в Вашингтоне на произвол судьбы

В выходные, предшествующие инаугурации Трампа, Вашингтон был буквально наводнен красными кепками с надписью MAGA (Make America Great Again), которые резко выделялись на фоне исчерна-синей столицы

Многие приехали на воскресный «праздник победы», представлявший собой мероприятие в стиле предвыборного митинга, где, среди прочих, выступили звезда кантри-рока Кид Рок и ставшая против своей воли маскотом кампании Трампа диско-группа Village People. Это первый случай, когда избранный президент решил организовать отдельное публичное выступление перед принесением присяги.