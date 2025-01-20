Сотни тысяч сторонников Дональда Трампа, приехавших в столицу США, были оставлены на произвол судьбы после решения будущего президента в пятницу перенести церемонию инаугурации в крытое помещение в здании Капитолия.
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POSTIMEES В США ⟩ Трамп оставил своих сторонников в Вашингтоне на произвол судьбы
В выходные, предшествующие инаугурации Трампа, Вашингтон был буквально наводнен красными кепками с надписью MAGA (Make America Great Again), которые резко выделялись на фоне исчерна-синей столицы