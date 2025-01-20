Жителей Эстонии призывают не паниковать в преддверии присоединения Эстонии к континентальному европейскому диапазону частот: риск остаться без электричества крайне мал. Однако есть ряд рекомендаций, которым необходимо следовать, чтобы не мешать процессу отключения от электросети РФ.
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Отключение от электросети РФ: жителей Эстонии просят не приближаться к объектам энергетической инфраструктуры и не запускать над ними дроны
В понедельник, 20 января, на брифинге коммуникационного бюро правительства заместитель директора координационного бюро по обороне и безопасности Госканцелярии Прийт Саар напомнил, что отключение от российской электросети, которое состоится 8 февраля, должно пройти для жителей Эстонии незаметно. Однако нельзя полностью исключить, что в системах будут какие-либо нарушения.