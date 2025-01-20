Отключение от электросети РФ: жителей Эстонии просят не приближаться к объектам энергетической инфраструктуры и не запускать над ними дроны

В понедельник, 20 января, на брифинге коммуникационного бюро правительства заместитель директора координационного бюро по обороне и безопасности Госканцелярии Прийт Саар напомнил, что отключение от российской электросети, которое состоится 8 февраля, должно пройти для жителей Эстонии незаметно. Однако нельзя полностью исключить, что в системах будут какие-либо нарушения.