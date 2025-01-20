Во дворе частного дома загорелся автомобиль, полиция подозревает поджог

Сообщение о возгорании автомобиля поступило в центр тревоги в 0.52. Спасатели примчались на место и за три минуты потушили самые большие языки пламени, а через девять минут после начала работ по тушению пожар был полностью ликвидирован.

По словам представителя Ляэнеского спасательного центра Мариса Мооритса, спасатели не смогли сказать, что стало причиной возгорания автомобиля. Он добавил, что пожар не представлял угрозы для зданий или других транспортных средств.

В полиции заявили, что за пожаром могла стоять чья-то злая рука. Были сигналы, что автомобиль мог поджечь неизвестный злоумышленник. Ущерб от возгорания автомобиля составил около 5200 евро.

Для расследования инцидента возбуждено уголовное дело по статье, касающейся уничтожения имущества. В случае признания виновным подсудимому грозит финансовое наказание или тюремное заключение на срок до пяти лет. По информации полиции, обстоятельства пожара выясняются.

Как подожгли машину? Кто-нибудь видел поджог? Есть ли в этом деле конкретный подозреваемый? Ответов на эти вопросы прокуратура пока не дает.

Представитель прокуратуры Лисанна Мяннилаан заявила, что поскольку дело относительно недавнее и полиция собирает первичные улики для выяснения обстоятельств происшествия, у прокуратуры пока нет такой дополнительной информации, которой она могла бы прямо сейчас поделиться.