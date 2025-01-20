Владимир Путин всматривается в летающие военные машины в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года.

Командующий постоянной морской группой НАТО не сомневается в том, кто несет ответственность за разрушение электрокабеля Estlink 2. Контр-адмирал Варнаар рассказал об этом в Таллинне.