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Инопланетяне или Россия: командующий морской группы НАТО рассказал, кто стоит за диверсиями на Балтике

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Владимир Путин всматривается в летающие военные машины в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года.
Владимир Путин всматривается в летающие военные машины в небе над Москвой на параде в честь 75-летия окончания войны СССР с нацистской Германией. Красная площадь, 24 июня 2020 года. Фото: Host photo agency/via REUTERS

Командующий постоянной морской группой НАТО не сомневается в том, кто несет ответственность за разрушение электрокабеля Estlink 2. Контр-адмирал Варнаар рассказал об этом в Таллинне.

Руководитель морской группы НАТО (NATO Maritime Group One), ответственной за защиту подводной инфраструктуры, контр-адмирал Арьен Варнаар заявил, что сомнений относительно того, кто несет ответственность за разрыв Estlink 2, мало.

Командир Джордж Пастур (в центре) и его однополчанин Арьен Варнаар (справа) на церемонии передачи Нидерландам командования NATO Maritime Group One, Ден-Хелдер, Нидерланды 21 ноября 2024 года.
Командир Джордж Пастур (в центре) и его однополчанин Арьен Варнаар (справа) на церемонии передачи Нидерландам командования NATO Maritime Group One, Ден-Хелдер, Нидерланды 21 ноября 2024 года. Фото: AFP / Scanpix
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