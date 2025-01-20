Командующий постоянной морской группой НАТО не сомневается в том, кто несет ответственность за разрушение электрокабеля Estlink 2. Контр-адмирал Варнаар рассказал об этом в Таллинне.
Для подписчиков
Инопланетяне или Россия: командующий морской группы НАТО рассказал, кто стоит за диверсиями на Балтике
Руководитель морской группы НАТО (NATO Maritime Group One), ответственной за защиту подводной инфраструктуры, контр-адмирал Арьен Варнаар заявил, что сомнений относительно того, кто несет ответственность за разрыв Estlink 2, мало.
Ключевые слова
- estlink 2
- Финляндия
- НАТО
- Балтия
- Швеция
- судно
- страны Балтии
- защита
- электричество
- балтика
- корабль
- цены на электричество
- отключение электричества
- корабли
- инопланетяне
- цена на электричество
- торговое судно
- The Guardian
- военные корабли
- военный корабль
- NordBalt
- диверсия
- грузовое судно
- БРЭЛЛ
- синхронизация
- десинхронизация электросети
- подводный кабель
- подводная инфраструктура
- Eagle S