Исследование: временная работа повышает шансы безработных на трудоустройство

Хотя работодатели обычно не ищут специально безработных для временной работы, предоставление такой возможности, по их мнению, способствует общей гибкости на рынке труда и помогает закрыть временные потребности в рабочей силе. Кроме того, временная работа служит каналом для набора сотрудников: работодатели часто нанимают бывших временных работников на постоянные должности, что увеличивает шансы безработных на трудоустройство. Однако работодатели также отметили, что временная работа связана с высокой административной нагрузкой.

По словам Саар, необходимо проанализировать, как можно уменьшить административную нагрузку для работодателей, не снижая при этом мотивацию безработных искать постоянную работу.

В исследовании также отмечается, что осведомленность безработных о временной работе и связанных с ней условиях варьируется и зависит от компетенции и действий консультанта Кассы по безработице.

Безработные находят временную работу в процессе поиска постоянной, чаще всего через знакомых, социальные сети или напрямую связываясь с работодателями. Основные причины выполнения временной работы - желание быть активным, чувствовать себя нужным, улучшить свое экономическое положение или попробовать новую сферу деятельности. Участники исследования отметили, что временная работа дает возможность попробовать новые профессии, что может мотивировать сменить сферу деятельности и найти постоянную работу.

Авторы исследования рекомендуют продолжить разрешать зарегистрированным безработным выполнять временную работу и активнее привлекать их к таким заданиям. Для этого следует повысить осведомленность как безработных, так и работодателей об условиях временной работы и их доступности, а также унифицировать предоставление информации и продвижение возможностей в Кассе по безработице.

В 2021 и 2022 годах временную работу для безработных предлагали около 4300 компаний, а в 2023 году их число выросло до 5300. Примерно 4% безработных выполняют временную работу, и это число со временем несколько увеличилось. В 2023 году временной работой занимались около 13 000 безработных. Основные сферы, в которых предлагается временная работа - торговля, обслуживание, общественное питание и гостиничный бизнес.