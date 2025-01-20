Согласно свежему исследованию, временная работа, или так называемая подработка, оказывает положительное влияние на трудоустройство безработных и помогает им оставаться на рабочих местах.
Исследование: временная работа повышает шансы безработных на трудоустройство
С 2020 года зарегистрированные безработные в Эстонии могут выполнять временную работу, не теряя при этом своего статуса безработного и права на пособия.
По словам вице-канцлер по вопросам труда Министерства экономики и коммуникаций (MKM) Уллы Саар, возможность выполнять временную работу стала важным шагом к увеличению гибкости, позволяя людям выполнять ограниченный объем работы во время регистрации в качестве безработных.
Целью исследования, заказанного MKM, было выяснить, как временная работа влияет на поведение безработных на рынке труда и их экономическое положение. Аналитический центр Praxis изучил опыт работодателей в предоставлении временной работы, мотивацию и опыт безработных, а также влияние такой работы на их трудоустройство и экономическое благополучие.
Результаты исследования показали, что выполнение временной работы положительно влияет на трудоустройство. Среди безработных, выполнявших временную работу, доля устроившихся на постоянное место была значительно выше по сравнению с теми, кто этого не сделал. Наибольший положительный эффект наблюдался среди групп риска, включая долгосрочных безработных, пожилых, людей с ограниченным знанием государственного языка и тех, кто имеет проблемы со здоровьем.
Временная работа также способствует тому, чтобы люди дольше оставались на рынке труда. Безработные, выполнявшие временную работу, с большей вероятностью продолжали работать, причем этот эффект был особенно заметен среди групп риска, особенно среди людей с проблемами со здоровьем.
По словам Уллы Саар, исследование показало, что предоставление возможности временной работы оправдало ожидания. «Исследование показало, что временная работа особенно полезна для людей из групп риска, помогая им найти постоянное место работы. Однако также выяснилось, что представители групп риска выполняют временную работу реже, чем другие. Важно подумать, как лучше поддержать эти группы, так как их социальные связи или навыки для поиска как временной, так и постоянной работы могут быть ограниченными», - отметила Саар.
Хотя работодатели обычно не ищут специально безработных для временной работы, предоставление такой возможности, по их мнению, способствует общей гибкости на рынке труда и помогает закрыть временные потребности в рабочей силе. Кроме того, временная работа служит каналом для набора сотрудников: работодатели часто нанимают бывших временных работников на постоянные должности, что увеличивает шансы безработных на трудоустройство. Однако работодатели также отметили, что временная работа связана с высокой административной нагрузкой.
По словам Саар, необходимо проанализировать, как можно уменьшить административную нагрузку для работодателей, не снижая при этом мотивацию безработных искать постоянную работу.
В исследовании также отмечается, что осведомленность безработных о временной работе и связанных с ней условиях варьируется и зависит от компетенции и действий консультанта Кассы по безработице.
Безработные находят временную работу в процессе поиска постоянной, чаще всего через знакомых, социальные сети или напрямую связываясь с работодателями. Основные причины выполнения временной работы - желание быть активным, чувствовать себя нужным, улучшить свое экономическое положение или попробовать новую сферу деятельности. Участники исследования отметили, что временная работа дает возможность попробовать новые профессии, что может мотивировать сменить сферу деятельности и найти постоянную работу.
Авторы исследования рекомендуют продолжить разрешать зарегистрированным безработным выполнять временную работу и активнее привлекать их к таким заданиям. Для этого следует повысить осведомленность как безработных, так и работодателей об условиях временной работы и их доступности, а также унифицировать предоставление информации и продвижение возможностей в Кассе по безработице.
В 2021 и 2022 годах временную работу для безработных предлагали около 4300 компаний, а в 2023 году их число выросло до 5300. Примерно 4% безработных выполняют временную работу, и это число со временем несколько увеличилось. В 2023 году временной работой занимались около 13 000 безработных. Основные сферы, в которых предлагается временная работа - торговля, обслуживание, общественное питание и гостиничный бизнес.