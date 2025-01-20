Общий объем расходов государственных бюджетных учреждений в Эстонии в ноябре прошлого года достиг 1,49 млрд евро, увеличившись на 224,7 млн евро, или 17,7 процента, по сравнению с ноябрем 2023 года, в основном за счет внешних и внутренних пособий.
Расходы госбюджета Эстонии подскочили на сотни миллионов
«Расходы, влияющие на положение государственного бюджета, то есть расходы без учета внешних средств и налоговых поступлений, подлежащих переносу, увеличились на 41,3 млн евро в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года. Увеличение составило 5 процентов, достигнув 866,7 млн евро», - говорится в переданном BNS пресс-релизе от аналитика отдела фискальной политики Министерства финансов Хелин Кютт.
Внутренние субсидии государственных бюджетных учреждений в ноябре 2024 года были на 43,3 миллиона евро больше, чем за тот же период предыдущего года. Это включает в себя увеличение на 31,9 млн евро социальных пособий, выплаченных в ноябре, в основном за счет увеличения расходов на пенсии по старости.
Среди социальных пособий в ноябре на 5,9 млн евро сократилось семейное пособие для многодетной семьи, что связано с вступлением в силу в январе 2024 года закона, по которому пособие для семьи с тремя и более детьми сократилось до 450 евро в месяц с 650 евро, а пособие для семьи с семью и более детьми - до 650 евро в месяц с 850 евро.
Внутренние целевые субсидии, которые в ноябре увеличились на 15 млн евро, были в основном обусловлены субсидиями на общественный транспорт, которые перешли из операционных субсидий в внутренние субсидии.
Из операционных пособий, которые сократились на 1,78 млн евро по сравнению с предыдущим годом, снижение было вызвано Фондом выравнивания и поддержки местных органов власти. В то же время увеличились операционные пособия в области высшего образования и пособия AS Eesti Raudtee. Внутренние инвестиционные дотации получателям в ноябре 2024 года были на 1,84 млн евро меньше, чем в предыдущем году, так как по сравнению с предыдущим годом выросли дотации на реконструкцию сети основных школ, развитие базы знаний «зеленого поворота» и дотации Фонду предпринимательства и инноваций.
Зарубежные пособия увеличились на 142,7 млн евро по сравнению с 2023 годом. В отличие от предыдущего года, гранты Департаменту сельскохозяйственных регистров и информации увеличили объем целевого иностранного финансирования.
Административные расходы в ноябре 2024 года сократились на 13,6 процента, или на 13,6 млн евро, в основном за счет расходов на оборону. Расходы на персонал в бюджетных учреждениях были на 7,2 млн евро выше, чем за тот же период предыдущего года, что дает годовой прирост в 5,8 процента. Рост фонда заработной платы в государственном секторе в ноябре был обусловлен увеличением фонда заработной платы учителей. Расходы на оплату труда также увеличились за счет роста выплат специальных пенсионных резервов.
В ноябре 2024 года объем инвестиций увеличился, в основном за счет инвестиций в оборону и приобретения транспортных средств. Государственные бюджетные учреждения инвестировали в ноябре на 14,4 млн евро больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, что соответствует годовому росту на 21,4 процента. Инвестиции за первые 11 месяцев этого года выросли на 34,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 193,7 млн евро.
Финансовые расходы постоянно растут с октября 2022 года в связи с выпуском облигаций. В ноябре 2024 года финансовые расходы были на 3 млн евро, или 18,5 процента, выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Перенесенные налоговые поступления в ноябре увеличились на 27,9 млн евро, или на 7,7 процента, в основном за счет роста подоходного налога с физических лиц, социальных взносов и платежей, переданных в накопительные пенсионные фонды.