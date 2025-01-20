Расходы госбюджета Эстонии подскочили на сотни миллионов

«Расходы, влияющие на положение государственного бюджета, то есть расходы без учета внешних средств и налоговых поступлений, подлежащих переносу, увеличились на 41,3 млн евро в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года. Увеличение составило 5 процентов, достигнув 866,7 млн евро», - говорится в переданном BNS пресс-релизе от аналитика отдела фискальной политики Министерства финансов Хелин Кютт.

Внутренние субсидии государственных бюджетных учреждений в ноябре 2024 года были на 43,3 миллиона евро больше, чем за тот же период предыдущего года. Это включает в себя увеличение на 31,9 млн евро социальных пособий, выплаченных в ноябре, в основном за счет увеличения расходов на пенсии по старости.

Среди социальных пособий в ноябре на 5,9 млн евро сократилось семейное пособие для многодетной семьи, что связано с вступлением в силу в январе 2024 года закона, по которому пособие для семьи с тремя и более детьми сократилось до 450 евро в месяц с 650 евро, а пособие для семьи с семью и более детьми - до 650 евро в месяц с 850 евро.

Внутренние целевые субсидии, которые в ноябре увеличились на 15 млн евро, были в основном обусловлены субсидиями на общественный транспорт, которые перешли из операционных субсидий в внутренние субсидии.