ФОТО В центр эстонского города забрел преждевременно вышедший из спячки медведь

Таксист Андре увидел зверя у Пярнуского моста. «Я ехал со стороны улицы Веэ, когда животное встретило меня у конца моста. Медведь побежал в сторону пешеходной дороги и свернул за угол на парковку, мимо которой и я продолжил свой путь. Оттуда медведь понесся по улице Калда приятным галопом», - рассказал таксист в новости, опубликованной на сайте Эстонского охотничьего общества, к которой также прилагалось и фото.