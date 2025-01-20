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ФОТО В центр эстонского города забрел преждевременно вышедший из спячки медведь

Перевод: Павел Соболев
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Медведь. Иллюстративное фото.
Медведь. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Рано утром в воскресенье, около 6.30, возле яхт-клуба в Пярну был замечен медведь, сообщило Эстонское охотничье общество.

Таксист Андре увидел зверя у Пярнуского моста. «Я ехал со стороны улицы Веэ, когда животное встретило меня у конца моста. Медведь побежал в сторону пешеходной дороги и свернул за угол на парковку, мимо которой и я продолжил свой путь. Оттуда медведь понесся по улице Калда приятным галопом», - рассказал таксист в новости, опубликованной на сайте Эстонского охотничьего общества, к которой также прилагалось и фото.

19 января ранним утром в Пярну в центральной части города гулял медведь.
19 января ранним утром в Пярну в центральной части города гулял медведь. Фото: Eesti Jahimeeste seltsi kodulehekülg
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