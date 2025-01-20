На что жители Эстонии планируют тратить больше всего в ближайшие полгода?

Citadele выяснил у жителей стран Балтии, какие крупные покупки они планируют на ближайшие шесть месяцев. Самым популярным ответом стали путешествия - этот ответ выбрали 27% опрошенных, за ними следуют расходы на ремонт жилья - 19%.

«Летом мы провели аналогичное исследование, и тогда доля планирующих путешествия была такой же, но на первом месте был ремонт жилья, который выбрали 28%. Кроме того, вдвое больше людей планировали покупку транспортного средства», - отметил руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии и член правления банка Эдвард Ребане.

Он добавил, что летом покупку нового транспортного средства планировали 11% респондентов, однако сейчас этот показатель снизился до 6%: «Очевидно, это связано с введением автомобильного налога. По итогам прошлого года видно, что к концу года многие стремились приобрести автомобиль до вступления налогов в силу. Покупку транспортного средства в основном планируют молодые люди, для которых это, вероятно, будет первый автомобиль». Среди литовцев купить машину намерены 11%, а среди жителей Латвии - 8%.

Интерес к ремонту жилья, по мнению Ребане, также несколько снизился - вероятно, это сезонное явление. «Как правило, ремонт планируют на летний период или перед началом нового зимнего сезона. Тем не менее результаты опроса в Латвии и Литве показывают, что там ремонт жилища остается важной целью на ближайшие полгода: в Латвии ремонт планируют 25%, а в Литве - 23% респондентов», - добавил он.

Хотя доля желающих путешествовать осталась такой же, как летом, результаты опроса ясно показывают, что путешествия по-прежнему остаются вариантом для финансово более обеспеченных людей. С ростом доходов увеличивается и доля тех, кто планирует путешествия: среди людей с доходом более 2000 евро почти половина - 48% - собираются потратить деньги на путешествия в первой половине этого года.

Среди прочих важных покупок на ближайшие шесть месяцев 15% респондентов назвали приобретение новой бытовой техники или мебели, а 14% планируют заменить электронные устройства, такие как телефон, компьютер или телевизор. Каждый пятый не планирует в ближайшие полгода никаких крупных покупок.

За исключением желания купить автомобиль и планирования ремонта жилья, результаты в Латвии и Литве весьма схожи с результатами в Эстонии.

Опрос Citadele, заказанный у исследовательской фирмы Norstat, был проведен в декабре среди жителей всех трех стран Балтии. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.