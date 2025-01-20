Видео По улицам города разъезжал сугроб на колесах: реакция полиции не заставила себя долго ждать

По словам стражей правопорядка, сначала водитель заявил, что не хотел сваливать большую кучу снега у себя во дворе, а потом заявил, что у него большой опыт участия в ралли, поэтому он умеет ездить вслепую.

«Однако, как заметно на видео, ездить вслепую ему не очень-то удавалось, так как периодически приходилось приоткрывать дверь, чтобы посмотреть, куда ведет дорога. Конечно, мы не могли оставить данную ситуацию без внимания, так как езда на неочищенной от снега машине угрожает и самому водителю, и другим участникам движения. Мы призвали этого человека к ответственности и надеемся, что отныне перед тем как отправиться в путь, он будет как следует чистить свою машину!» - говорится в публикации.