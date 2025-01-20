ФОТО Работавшая на китайскую разведку эстонка хочет выйти на свободу: «Я не собираюсь сбегать»

Мутсо, которая принимала участие в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы, категорически отвергла это утверждение, заявив, что не намерена скрываться: «Мои близкие и мой дом здесь. У меня нет никакого желания провести всю оставшуюся жизнь в бегах. Это субъективная формулировка. У меня нет никакой мотивации для побега, и я даже не представляю, как этот побег мог бы выглядеть».