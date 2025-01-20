ФОТО Работавшая на китайскую разведку эстонка хочет выйти на свободу: «Я не собираюсь сбегать»

В понедельник, 20 января, Харьюский уездный суд рассмотрел вопрос об условно-досрочном освобождении Герли Мутсо, отбывающей тюремное наказание за деятельность в интересах китайской разведки. На заседании заключенная заявила, что наказание достигло своей цели, она хочет начать жизнь с чистого листа и не намерена скрываться после освобождения.
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В своем заключении, представленном суду, Таллиннская тюрьма не поддержала условно-досрочное освобождение Мутсо, указав, среди прочего, что из-за ее взглядов и других факторов ее считают склонной к побегу.