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ФОТО Работавшая на китайскую разведку эстонка хочет выйти на свободу: «Я не собираюсь сбегать»

Перевод: Ева Ойжинская
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В понедельник, 20 января, Харьюский уездный суд рассмотрел вопрос об условно-досрочном освобождении Герли Мутсо, отбывающей тюремное наказание за деятельность в интересах китайской разведки. На заседании заключенная заявила, что наказание достигло своей цели, она хочет начать жизнь с чистого листа и не намерена скрываться после освобождения.

В своем заключении, представленном суду, Таллиннская тюрьма не поддержала условно-досрочное освобождение Мутсо, указав, среди прочего, что из-за ее взглядов и других факторов ее считают склонной к побегу.

Мутсо, которая принимала участие в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы, категорически отвергла это утверждение, заявив, что не намерена скрываться: «Мои близкие и мой дом здесь. У меня нет никакого желания провести всю оставшуюся жизнь в бегах. Это субъективная формулировка. У меня нет никакой мотивации для побега, и я даже не представляю, как этот побег мог бы выглядеть».

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