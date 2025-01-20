В минувшие выходные в Ярвамаа проводилась обычная охота на кабанов. Охотник Яанус Эримяэ застрелил отставшего от стада кабаненка, на пятачке которого обнаружился пластиковый чехол от поминальной свечи, превративший жизнь животного в мучение.
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ФОТО ⟩ Боль и мучения: эстонский кабан жил с поминальной свечой на пятачке
Яанус Эримяэ рассказал, что сначала охотники не придали значения находке. «Мы заметили что-то на пятачке кабаненка, сначала подумали, что это кусок канализационной трубы», - сказал он.