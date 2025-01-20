ФОТО Боль и мучения: эстонский кабан жил с поминальной свечой на пятачке

Яанус Эримяэ рассказал, что сначала охотники не придали значения находке. «Мы заметили что-то на пятачке кабаненка, сначала подумали, что это кусок канализационной трубы», - сказал он.

При детальном осмотре выяснилось, что это был пластиковый корпус от поминальной свечи, сквозь который полностью прошёл пятачок животного. «Скорее всего, это случилось давно: шерсть животного уже проросла сквозь трещины в пластике», - описал Эримяэ.