Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о нападении мужчины на жену и сына, а также о краже магнитолы и сабвуфера из автомобиля. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о поджоге сарая собственным владельцем и о загоревшемся автомобиле.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Поджог сарая, нападение на жену и сына, кража магнитолы и сабвуфера из автомобиля
Насилие
16 января полиция получила вызов в Кохтла-Ярве, где 50-летний мужчина угрожал знакомой женщине расправой. Угрожавший был задержан по подозрению в преступлении.
17 января вечером полиция получила сообщение, что в деревне Оргита волости Мярьямаа в одной из квартир во время совместного употребления алкоголя 36-летний мужчина избил 30-летнего. Полиция задержала нападавшего по подозрению в совершении преступления.
18 января в многоквартирном доме на улице Палласти в столичном районе Ласнамяэ 42-летний мужчина избил 62-летнюю женщину. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В этот же день в квартире на улице Раадику 51-летний мужчина избил свою жену. Пострадавшая была доставлена в больницу. В обоих случаях полиция задержала нападавших.
Также 18 января в квартире на улице Лийвалайа в Кесклинне 33-летний мужчина напал на свою сожительницу. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, а полиция задержала нападавшего.
Поздно вечером 18 января в частном доме в Пярну 63-летний мужчина напал на свою жену и взрослого сына. Полиция задержала 63-летнего нападавшего по подозрению в совершении преступления.
19 января на Петербури-теэ в Ласнамяэ 22-летний мужчина избил 57-летнего. Пострадавший был доставлен в больницу для осмотра, а нападавший задержан полицией.
19 января вечером на улице Фама в Нарве был избит 25-летний мужчина. Медики осмотрели пострадавшего, но госпитализация ему не потребовалась.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Поджог
В ночь на 19 января на Рижском шоссе в Пярну неизвестный поджег легковой автомобиль, припаркованный во дворе частного дома. Ущерб оценивается примерно в 5 200 евро. Обстоятельства происшествия выясняются.
Кражи
Проживающий на Хийумаа мужчина сообщил в полицию, что 3 января он поехал в Кярдла, чтобы внести наличные на банковский счет. Поскольку на счете был установлен лимит на транзакции, житель Хийумаа вернулся домой с оставшимися деньгами. Дома он обнаружил, что при неизвестных обстоятельствах пропали наличные в размере 1 550 евро. Обстоятельства происшествия выясняются.
17 января на улице Калевипоя в Ласнамяэ разбили окно автомобиля и украли из салона магнитолу Kenwood и сабвуфер. По предварительной оценке, ущерб от кражи составил 700 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан России, одного гражданина Узбекистана, одного гражданина Грузии и одного гражданина Украины.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан Молдовы, одного гражданина Украины и одного гражданина Россия.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
18 января сотрудник Пыхьяской префектуры вынес гражданину Республики Молдова, 1996 года рождения, предписание о добровольном выезде из Эстонской Республики в течение семи дней и наложил запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года. Гражданин Молдовы за короткий период два раза нарушил правил дорожного движения на территории Эстонии.
18 января сотрудник Пыхьяской префектуры досрочно прекратил разрешенный безвизовый срок пребывания двух граждан Республики Молдова, сократив его в одностороннем порядке. Лица находились в автомобиле, который был остановлен за нарушение правил дорожного движения, и не имели при себе документов. Их объяснения о цели пребывания в Эстонии были запутанными и противоречивыми, что вызвало сомнения в истинной причине их нахождения в стране. Кроме того, у них не было финансовых средств.
19 января пограничники на погранпункте «Лухамаа», проверяя документы гражданина России, обнаружили, что он незаконно находился на территории Эстонии в течение одного дня. Ему было выдано предписание о выезде из страны и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на шесть месяцев.
Пожары
17 января в 11:17 в Центр тревоги сообщили о горящем автомобиле на шоссе в деревне Паали волости Камбья. Водитель успел покинуть машину. В автомобиле была установлена газовая система, а тушение осложнялось утечкой бензина из-под машины. Пожар был потушен к 12:34. В результате пожара моторный отсек и салон были полностью уничтожены, а грузовой отсек получил термические повреждения. По словам водителя, пожар начался в моторном отсеке.
18 января в 12:07 в Центр тревоги сообщили о пожаре на Ванасауна-теэ в деревне Харкуярве волости Харку. Спасатели Нымме обнаружили, что горит небольшой сарай, крыша которого уже обрушилась. Пожар был ликвидирован к 12:33. Пострадавших не было. Владелец сам поджег свой сарай с целью демонтажа. Спасатели провели с владельцем разъяснительную беседу, подчеркнув, что строительный мусор необходимо сдавать в специализированные центры утилизации, а не сжигать. Сжигание таких отходов, кроме дерева, картона и бумаги, загрязняет окружающую среду.
18 января в 13:01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в частном доме на Кивинеэме-теэ в деревне Рохунеэме волости Виймси загорелась баня. Люди покинули здание. Спасатели Кесклинна и Пирита вошли в здание, где обнаружили тлеющий насос циркуляции воды в бассейне, который к тому моменту уже потух. Электричество было отключено, а помещения проветрены. Жителям рекомендовали обратиться к электрику для ремонта устройства.
18 января в 16:22 спасатели отправились тушить загоревшийся легковой автомобиль на Уус-Ринги-теэ в поселке Юри волости Раэ. Прибывшие спасатели обнаружили, что Volkswagen горит открытым пламенем. Пожар был потушен к 16:40. Предположительно, возгорание началось из-за неисправности электрической системы автомобиля.
20 января в 05:21 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в заброшенном здании на Кадака-теэ в Мустамяэ. На место выехали спасатели Нымме и Лиллекюла. Прибыв на место, они увидели пламя из окна второго этажа трехэтажного здания. Спасатели в противодымном снаряжениии проникли с помощью лестницы на первый и второй этажи для тушения пожара. Возгорание было локализовано к 05:40 и полностью потушено к 06:23. На втором этаже горела комната площадью около 20 квадратных метров. Пострадавших не было.
ДТП
18 января в 11:30 поступило сообщение, что в деревне Аувере в Нарва-Йыэсуу легковой автомобиль съехал с дороги. Люди выбрались из машины, с ними все было в порядке. Спасатели осмотрели автомобиль, помогли вытащить его из кювета и очистили дорогу.
18 января в 16:08 спасатели получили вызов в деревню Нава волости Йыгева, где произошло столкновение двух легковых автомобилей. Спасатели устранили угрозу возгорания, помогли одному из пострадавших выбраться из автомобиля, регулировали движение и очистили дорогу. Два пострадавших были доставлены в больницу.
19 января в 15:40 спасатели устраняли последствия дорожно-транспортного происшествия на Рахумяэ-теэ в Кристийне. Автомобиль врезался в столб и задел рекламный стенд. Спасатели Нымме помогли водителю выбраться из машины и передали его сотрудникам скорой помощи. С автомобиля были отсоединены аккумуляторные провода, а с тротуара убраны осколки стекла.