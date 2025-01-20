СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Поджог сарая, нападение на жену и сына, кража магнитолы и сабвуфера из автомобиля

18 января сотрудник Пыхьяской префектуры досрочно прекратил разрешенный безвизовый срок пребывания двух граждан Республики Молдова, сократив его в одностороннем порядке. Лица находились в автомобиле, который был остановлен за нарушение правил дорожного движения, и не имели при себе документов. Их объяснения о цели пребывания в Эстонии были запутанными и противоречивыми, что вызвало сомнения в истинной причине их нахождения в стране. Кроме того, у них не было финансовых средств.

19 января пограничники на погранпункте «Лухамаа», проверяя документы гражданина России, обнаружили, что он незаконно находился на территории Эстонии в течение одного дня. Ему было выдано предписание о выезде из страны и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на шесть месяцев.

Пожары

17 января в 11:17 в Центр тревоги сообщили о горящем автомобиле на шоссе в деревне Паали волости Камбья. Водитель успел покинуть машину. В автомобиле была установлена газовая система, а тушение осложнялось утечкой бензина из-под машины. Пожар был потушен к 12:34. В результате пожара моторный отсек и салон были полностью уничтожены, а грузовой отсек получил термические повреждения. По словам водителя, пожар начался в моторном отсеке.