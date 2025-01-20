На заправке в Латвии украли около 1000 литров дизельного топлива

В пятницу, 17 января, в 12:15 в Коценской волости Валмиерского края на одной из автозаправок водитель заправил автомобиль 992,97 литрами дизельного топлива и, не заплатив за него, уехал, причинив автозаправке материальный ущерб в 1632,44 евро.

Как сообщила представитель Государственной полиции Латвии Зане Васкане, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник ранее в Валмиере на улице Юмарас снял номерные знаки с другой машины и установил их на свой автомобиль. Подозреваемый был задержан, следствие продолжается.