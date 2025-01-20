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Эксклюзив ​Финское следствие ответило на заявления о невиновности России в диверсии на Estlink 2

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Якорь танкера Eagle S после его поднятия со дна Балтийского моря, 6 января 2025 года.
Якорь танкера Eagle S после его поднятия со дна Балтийского моря, 6 января 2025 года. Фото: Poliisi.fi

Национальное бюро расследований Финляндии (NBI), которое расследует уголовное дело после разрушения Estlink 2, прокомментировало Rus.Postimees публикацию Washington Post о непричастности России к диверсиям на подводной инфраструктуре Балтийского моря.

Американское издание Washington Post в воскресенье 19 января сообщило, что случаи повреждения в последние месяцы подводных кабелей в Балтийском море были скорее несчастными случаями, а не диверсиями, организованными Россией.

По словам анонимных собеседников WP в силовых структурах трех неназванных стран, расследования, проведенные Соединенными Штатами и шестью европейскими службами безопасности, не показали, что грузовые суда, которые тащили свои якоря по морскому дну, в различных случаях повреждая силовые и информационные кабели, делали это намеренно или по указанию Кремля.

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