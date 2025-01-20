Национальное бюро расследований Финляндии (NBI), которое расследует уголовное дело после разрушения Estlink 2, прокомментировало Rus.Postimees публикацию Washington Post о непричастности России к диверсиям на подводной инфраструктуре Балтийского моря.
Для подписчиков
Эксклюзив ⟩ Финское следствие ответило на заявления о невиновности России в диверсии на Estlink 2
Американское издание Washington Post в воскресенье 19 января сообщило, что случаи повреждения в последние месяцы подводных кабелей в Балтийском море были скорее несчастными случаями, а не диверсиями, организованными Россией.
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