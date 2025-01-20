Мастерская по ремонту грузовых автомобилей MAN Autokeskus, работавшая в Таллинне с 1995 года, уведомила Кассу страхования от безработицы о готовящемся сокращении пяти сотрудников из шести, пишет dv.ee.
Компания с 30-летней историей сокращает почти всех сотрудников
В то же время, по словам совладельца компании Владимира Молодцова, это решение еще не окончательное: «Ситуация общая для всех – падение строительства и продаж, соответственно, падение объемов перевозок. У нас заказы с этим напрямую связаны».
Он поясняет, что клиенты мастерской в основном делали ставку на внутренние перевозки по Эстонии – продукты питания, строительные материалы и т.п. Заказов у перевозчиков стало меньше, поэтому многим ремонт стал не по карману.
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