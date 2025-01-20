Африканская чума свиней приближается к Эстонии

В этом году в 18 самоуправлениях и одном городе Латвии зафиксировано 88 случаев АЧС у диких кабанов. Вспышка болезни началась в Латвии в июне 2014 года, недалеко от границы с Беларусью. С тех пор в стране зарегистрировано 9799 случаев заболевания у диких кабанов, из них 1433 - в прошлом году.