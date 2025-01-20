«Почти 100 указов» Что планирует сделать Трамп в день своего возвращения в Белый дом

В связи с нападением на Капитолий было арестовано более 1500 человек. По меньшей мере 600 человек были обвинены в нападении на федеральных служащих или препятствовании их работе.

Как пишет Washington Post, помилование тех, кому были предъявлены самые серьезные обвинения, станет экстраординарным шагом. К тому же избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, как и некоторые другие назначенцы Трампа, уже осудил участников беспорядков, напавших на сотрудников правоохранительных органов.

Секретные документы

В воскресенье на митинге перед инаугурацией Трамп заявил, что обнародует секретные документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году, ставшем предметом бесчисленных теорий заговора.

Он также обещал обнародовать документы, связанные с убийствами сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего в 1968 году.

Внешняя политика

Война в Украине

Во время предвыборной кампании Трамп утверждал, что положит конец конфликту в первый же день своего президентства. Теперь он говорит, что для этого может понадобиться шесть месяцев. Неясно, что он будет делать по этому поводу в первые дни своего правления.

Куба и Венесуэла

Трамп может своими указами отменить недавнее решение Байдена об исключении Кубы из американского списка государств-спонсоров терроризма. Он также может восстановить санкции против Венесуэлы.