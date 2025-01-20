ГАЛЕРЕЯ Над Эстонией замечено падение неопознанных летающих объектов

Марина Миксон, жительница Ярвамаа, находилась около 16:20 в районе Тюри-Аллику, когда её внимание привлекли объекты на южной части неба. «Они медленно падали, казалось, что они в огне. За ними оставался шлейф дыма, - рассказала она. - Сначала объекты двигались быстро, затем произошла вспышка, и их скорость снизилась. Мы подумали, что это падающий самолёт», - поделилась она.