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ГАЛЕРЕЯ Над Эстонией замечено падение неопознанных летающих объектов

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В прошлую субботу читательница газеты Virumaa Teataja стала свидетелем необычного явления: за короткое время с неба упали четыре огненных шара разных размеров.

Марина Миксон, жительница Ярвамаа, находилась около 16:20 в районе Тюри-Аллику, когда её внимание привлекли объекты на южной части неба. «Они медленно падали, казалось, что они в огне. За ними оставался шлейф дыма, - рассказала она. - Сначала объекты двигались быстро, затем произошла вспышка, и их скорость снизилась. Мы подумали, что это падающий самолёт», - поделилась она.

Она остановила машину у дороги, сделала фотографии и продолжила путь. Однако через девять минут с неба вновь упали два подобных объекта, которые она снова успела запечатлеть. «Понятия не имею, что это было. Может, обломки космической ракеты? Недавно же взорвалась ракета SpaceX», - предположила Миксон.

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