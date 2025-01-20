Решение суда: Prisma не обязана вновь открывать супермаркет в Ласнамяэ

«Мы довольны решением суда, так как содержание супермаркета в Linnamäe Keskus было бы крайне нецелесообразным и привело бы лишь к огромным объёмам пищевых отходов. Мы готовы выплачивать арендную плату до окончания срока договора и надеемся, что теперь сможем оставить этот спор в прошлом», - заявил руководитель Prisma Eesti Теему Килпия.

Магазин Prisma в Linnamäe Keskus был закрыт в январе 2024 года. До этого компания пыталась достичь компромисса с владельцем центра L95 OÜ, но переговоры завершились неудачей. В результате L95 OÜ подала на Prisma в суд, требуя вновь открыть супермаркет в Linnamäe Keskus. Во время судебного разбирательства L95 OÜ неоднократно пыталась оказать давление на Prisma, подавая безосновательные и безуспешные заявления о банкротстве.

Prisma Peremarket является частью S-Grup - крупнейшей торговой сети Финляндии и одной из крупнейших компаний страны с более чем 400 000 сотрудников. В настоящее время у Prisma в Эстонии восемь гипермаркетов и пять супермаркетов. В ближайших планах - открытие гипермаркетов в Вильянди и Курессааре.