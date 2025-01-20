Шестилетняя девочка позвонила в полицию, чтобы спасти семью от пьяного отца

Полицейские отметили смелость девочки, которая не побоялась позвать на помощь. Они сразу выехали на место. Дверь дома оказалась заперта, и войти внутрь сразу не удалось. Тогда девочка показала окно с другой стороны дома, через которое сотрудники полиции смогли попасть внутрь. В доме полицейские увидели троих детей, которые бегали по комнатам, и их отца, который спал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полицейские пытались разбудить его и поговорить. Когда он пришел в себя, то был крайне недоволен визитом полиции. Вокруг него и в других комнатах было полно бутылок с алкоголем. Было очевидно, что в таком состоянии он не способен заботиться о маленьких детях.

Сотрудникам полиции пришлось взять заботу о детях на себя. Они одели малышей, поменяли подгузник самому младшему и начали искать родственников, которые могли бы временно забрать детей. Однако никого из близких не оказалось рядом или же они были заняты. Поскольку оставлять детей в таких условиях было нельзя, полицейские посадили их в патрульную машину, отвезли в другой уезд и передали их матери. Полицейские заверили, что теперь вместе с партнерами будут следить за тем, чтобы дети находились в безопасности даже в те моменты, когда остаются с отцом.

Несмотря на грустные обстоятельства этой истории, в ней есть и положительный момент. «Эта маленькая шестилетняя девочка - супергероиня, которая проявила невероятную смелость и решительность. Благодаря ее действиям дети оказались в тот день в тепле, чистоте и безопасности. Если вы видите, слышите или знаете, что где-то дети оставлены без присмотра и надлежащего ухода, пожалуйста, сообщите об этом. Давайте вместе сделаем так, чтобы ни один ребенок не был лишен внимания и любви», - сообщили полицейские в социальных сетях.