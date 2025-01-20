У меня накопился немалый опыт общения с Дональдом Трампом, поскольку наши сроки пребывания у власти во многом совпадали. Сотрудничество с Белым домом в тот период было хорошим, что подтверждает визит в Таллинн вице-президента Майка Пенса 31 июля 2017 года, организованный всего через несколько месяцев после инаугурации Трампа. Я неоднократно встречался с Трампом на саммитах НАТО, пишет депутат Европейского парламента и бывший премьер-министр Юри Ратас («Отечество»).
ЮРИ РАТАС ⟩ Мои впечатления о Дональде Трампе: миротворец или разрушитель?
Второй президентский срок Дональда Трампа обещает быть столь же противоречивым и непредсказуемым, как и первый. Если ранее его действия часто были неожиданными и нарушали привычные политические нормы, то теперь у Трампа явно больше опыта и осознания того, как добиваться своих целей. А целей у него немало. Один из самых показательных примеров - его заявление о готовности подписать 200 указов, которые уже подготовлены до инаугурации, то есть он готов начать действовать сразу после того, как займёт место за столом в Овальном кабинете.
Трамп всегда отстаивал одну ключевую идеологию: «Америка превыше всего». Этот принцип остаётся основой и для его второго срока. В центре его политики по-прежнему будет рост национального богатства и защита экономических интересов США, зачастую за счёт партнёров и международных институтов. Это привносит серьёзную долю непредсказуемости, особенно для Европейского союза, который в последние десятилетия был стратегическим союзником США.
Экономические отношения с Европой - начало новой торговой войны?
Трамп убеждён, что международные торговые соглашения должны в первую очередь служить интересам американских рабочих и компаний. Его первый срок сопровождался как заключением новых торговых соглашений, так и многочисленными конфликтами, однако подтвердил, что трансатлантические отношения остаются критически важными для экономик обеих сторон.
Согласно данным Eurostat, в 2023 году США были крупнейшим экспортным партнёром Европейского союза, на долю которого пришлось 19,7 процента экспорта товаров ЕС. По объёмам импорта США занимали второе место, уступая лишь Китаю, с долей в 13,7 процента. Эти показатели подчёркивают ключевую роль трансатлантических связей для обеих экономик.
С самого начала второго срока Трамп намерен пересмотреть все существующие торговые соглашения и, возможно, повысить тарифы. Это может привести к сложным переговорам с ЕС, целью которых для Трампа станет усиление конкурентоспособности США перед Европой и Китаем. Европейским лидерам предстоит быть крайне осторожными, чтобы сохранить прочные экономические связи с США, не нанося при этом ущерба собственной экономике.
Фокус сотрудничества между Европой и США должен оставаться на развитии технологий, чтобы обе стороны могли обеспечить себе глобальное преимущество. Совместные усилия по развитию сетей 5G с упором на обеспечение их безопасности являются важным шагом в этом направлении. Для укрепления доверия к цифровой инфраструктуре необходимо соблюдать общие принципы и углублять сотрудничество. Европейская комиссия должна принять меры для того, чтобы новые ограничения на продажу микрочипов не затронули ни одну из стран-членов ЕС.
Рост расходов на оборону
Переизбрание Трампа может стать мощным стимулом для изменений в Европе, особенно в области укрепления обороноспособности. Назначенный новым президентом США госсекретарь Марко Рубио в ходе слушаний в Сенате подтвердил позицию Трампа, что США ценят НАТО, но некоторые европейские члены альянса должны вкладывать больше средств в коллективную оборону.
Он также отметил, что США необходимо решить, готовы ли они и дальше играть главную роль в одиночку. Мяч явно оказался на стороне Европейского союза. Европе предстоит стать равноправным партнёром США в НАТО, значительно увеличив свои вложения в оборону. Очевидно, что двух процентов уже давно недостаточно - потребуется выделять три или даже больше.
С первого срока президентства Дональда Трампа военное присутствие США в странах Балтии, включая Эстонию, значительно увеличилось. Эстония не может позволить себе роскошь выбирать, с кем сотрудничать, а с кем нет. Ситуация 1939–1940 годов, когда Эстония осталась в одиночестве, не должна повториться. Мы обязаны сотрудничать со всеми, чтобы обеспечить надёжную защиту Эстонии и НАТО, независимо от того, с какого направления исходит угроза - с юга, востока или севера.
Амбиции Трампа в мирных переговорах
Стремления Дональда Трампа не ограничиваются экономической сферой. Одно из его крупнейших обещаний – завершить войну в Украине за один день. Хотя такое заявление может показаться утопией, оно отражает уверенность Трампа и его готовность сыграть активную роль в международной дипломатии.
Так, например, достижение перемирия между Израилем и ХАМАС, начавшегося всего за день до инаугурации Трампа, вызвало предположения, что именно давление его команды и дипломатическая работа способствовали заключению соглашения. Следует отметить, что подход Трампа к дипломатии часто отличается от традиционного: он склонен к прямым, зачастую двухсторонним переговорам и может избегать сложных международных рамок. Например, он уже заявил о своём намерении встретиться с Владимиром Путиным после вступления в должность, чтобы обсудить завершение войны между Россией и Украиной.
Наследие Трампа
Факт достижения перемирия между Израилем и ХАМАС накануне второго срока Трампа стал символическим началом его международной политики. Это порождает вопросы: станет ли он миротворцем, способным разрешить затяжные конфликты, или его агрессивный стиль и протекционистские меры приведут мир к новым кризисам?
Второй срок Трампа станет испытанием для политической системы США и для международной арены, которой предстоит адаптироваться к его решениям. Одно можно сказать точно - его политика никого не оставит равнодушным. Влияние Трампа охватывает множество сфер, от торговли и дипломатии до безопасности, а его второй срок обещает стать историческим для сторонников и критиков.