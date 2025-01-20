ЮРИ РАТАС Мои впечатления о Дональде Трампе: миротворец или разрушитель?

С первого срока президентства Дональда Трампа военное присутствие США в странах Балтии, включая Эстонию, значительно увеличилось. Эстония не может позволить себе роскошь выбирать, с кем сотрудничать, а с кем нет. Ситуация 1939–1940 годов, когда Эстония осталась в одиночестве, не должна повториться. Мы обязаны сотрудничать со всеми, чтобы обеспечить надёжную защиту Эстонии и НАТО, независимо от того, с какого направления исходит угроза - с юга, востока или севера.

Амбиции Трампа в мирных переговорах

Стремления Дональда Трампа не ограничиваются экономической сферой. Одно из его крупнейших обещаний – завершить войну в Украине за один день. Хотя такое заявление может показаться утопией, оно отражает уверенность Трампа и его готовность сыграть активную роль в международной дипломатии.

Так, например, достижение перемирия между Израилем и ХАМАС, начавшегося всего за день до инаугурации Трампа, вызвало предположения, что именно давление его команды и дипломатическая работа способствовали заключению соглашения. Следует отметить, что подход Трампа к дипломатии часто отличается от традиционного: он склонен к прямым, зачастую двухсторонним переговорам и может избегать сложных международных рамок. Например, он уже заявил о своём намерении встретиться с Владимиром Путиным после вступления в должность, чтобы обсудить завершение войны между Россией и Украиной.

Наследие Трампа

Факт достижения перемирия между Израилем и ХАМАС накануне второго срока Трампа стал символическим началом его международной политики. Это порождает вопросы: станет ли он миротворцем, способным разрешить затяжные конфликты, или его агрессивный стиль и протекционистские меры приведут мир к новым кризисам?

Второй срок Трампа станет испытанием для политической системы США и для международной арены, которой предстоит адаптироваться к его решениям. Одно можно сказать точно - его политика никого не оставит равнодушным. Влияние Трампа охватывает множество сфер, от торговли и дипломатии до безопасности, а его второй срок обещает стать историческим для сторонников и критиков.