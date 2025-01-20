Наемный убийца из Эстонии приговорен в Литве к десяти годам тюрьмы

«Уголовный суд признал Аракаса виновным и назначил ему совокупное наказание в виде десяти лет лишения свободы», - заявил председатель суда Гедрюс Эндрюкайтис. Приговор может быть обжалован в течение 20 дней.

Прокурор Эгидиюс Палайма сообщил журналистам, что Аракас должен отбывать наказание в Литве, но в случае его желания может быть рассмотрена возможность перевода в Эстонию.