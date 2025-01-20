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Наемный убийца из Эстонии приговорен в Литве к десяти годам тюрьмы

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Имре Аракас
Имре Аракас Фото: Liis Treimann / Postimees

Сегодня литовский суд приговорил наемного убийцу из Эстонии Имре Аракаса к десяти годам лишения свободы за убийство спортсмена в области смешанных единоборств (MMA) Ремигиюса Моркявичюса и покушение на убийство Гии Забачидзе.

«Уголовный суд признал Аракаса виновным и назначил ему совокупное наказание в виде десяти лет лишения свободы», - заявил председатель суда Гедрюс Эндрюкайтис. Приговор может быть обжалован в течение 20 дней.

Прокурор Эгидиюс Палайма сообщил журналистам, что Аракас должен отбывать наказание в Литве, но в случае его желания может быть рассмотрена возможность перевода в Эстонию.

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