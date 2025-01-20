Вечером во вторник, 14 января, около 22.00 двое воров попытались ворваться в магазин Grossi Toidukaubad в Локса, но одного из них, что называется, тут же настигла карма: ломившийся в дверь злоумышленник отлетел от нее и пережил болезненное падение.
ВИДЕО ⟩ Пытавшегося взломать дверь магазина Grossi вора настигла карма прямо на месте преступления
По словам Райго Мыльдера, исполнительного директора компании OG Elektra, владеющей сетью магазинов Grossi, полиция уже задержала мужчин, запечатленных на видео. «На какое-то время от них не будет проблем. Они старые знакомые полиции: в их послужном списке есть и другие делишки», - сказал Мыльдер.
Преступники, старавшиеся попасть в магазин, поочередно пытались сломать все двери в здании, но так и не смогли попасть внутрь.