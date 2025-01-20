ВИДЕО Пытавшегося взломать дверь магазина Grossi вора настигла карма прямо на месте преступления

Вечером во вторник, 14 января, около 22.00 двое воров попытались ворваться в магазин Grossi Toidukaubad в Локса, но одного из них, что называется, тут же настигла карма: ломившийся в дверь злоумышленник отлетел от нее и пережил болезненное падение.