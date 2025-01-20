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ВИДЕО Пытавшегося взломать дверь магазина Grossi вора настигла карма прямо на месте преступления

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Преступники ломятся в магазин в Локса.
Преступники ломятся в магазин в Локса. Фото: Pilt videost

Вечером во вторник, 14 января, около 22.00 двое воров попытались ворваться в магазин Grossi Toidukaubad в Локса, но одного из них, что называется, тут же настигла карма: ломившийся в дверь злоумышленник отлетел от нее и пережил болезненное падение.

По словам Райго Мыльдера, исполнительного директора компании OG Elektra, владеющей сетью магазинов Grossi, полиция уже задержала мужчин, запечатленных на видео. «На какое-то время от них не будет проблем. Они старые знакомые полиции: в их послужном списке есть и другие делишки», - сказал Мыльдер.

Преступники, старавшиеся попасть в магазин, поочередно пытались сломать все двери в здании, но так и не смогли попасть внутрь.

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