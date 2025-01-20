В Ида-Вирумаа при пожаре погиб человек

В 14.28 с шоссе в деревне Атсалама заметили большое количество светлого дыма и охваченный огнем дом, передал пресс-секретарь Спасательного департамента. К тому времени, когда на место прибыли спасатели, огонь уже охватил крышу двухэтажного деревянного дома.

Спасатели потушили самые крупные языки пламени и приступили к поиску человека в доме. Тело погибшего мужчины нашли на втором этаже. Тушением пожара занимаются профессиональные спасатели из Йыхви, Ийзаку и Кохтла-Ярве и добровольцы из Мяэтагузе.

Причина пожара устанавливается.

Спасатели напоминают, что исправный дымовой датчик позволяет выявить пожар на начальной стадии и позволяет в безопасности покинуть здание. Исправность датчика нужно протестировать, нажав соответствующую кнопку.

С начала года в пожарах погибли два человека.