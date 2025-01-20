В волости Алутагузе в Ида-Вирумаа в понедельник при пожаре погиб пожилой мужчина, тело которого спасатели вынесли из горящего дома.
В Ида-Вирумаа при пожаре погиб человек
В 14.28 с шоссе в деревне Атсалама заметили большое количество светлого дыма и охваченный огнем дом, передал пресс-секретарь Спасательного департамента. К тому времени, когда на место прибыли спасатели, огонь уже охватил крышу двухэтажного деревянного дома.
Спасатели потушили самые крупные языки пламени и приступили к поиску человека в доме. Тело погибшего мужчины нашли на втором этаже. Тушением пожара занимаются профессиональные спасатели из Йыхви, Ийзаку и Кохтла-Ярве и добровольцы из Мяэтагузе.
Причина пожара устанавливается.
Спасатели напоминают, что исправный дымовой датчик позволяет выявить пожар на начальной стадии и позволяет в безопасности покинуть здание. Исправность датчика нужно протестировать, нажав соответствующую кнопку.
С начала года в пожарах погибли два человека.