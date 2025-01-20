История успеха Андрей сдал экзамен на C1 и нашел свое призвание в полиции

Патрульная служба - мое призвание

Опыт службы в армии и работы парамедиком стал отличной базой для новой карьеры. Андрей поделился, что видел множество разных ситуаций, которые помогли ему понять, как он реагирует на стресс и неожиданные события. «Этот опыт точно облегчает работу в полиции», - признается Андрей.

На данный момент Андрей проходит обучение в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны и, хотя изначально он рассчитывал учиться в Пайкузе, разочарование быстро сменилось радостью. «Учебный центр в Нарве новый, условия просто отличные. Здесь все располагает к тому, чтобы сосредоточиться на учебе», - рассказывает он.

Учеба, по словам Андрея, требует немалых усилий, но темп обучения оказался вполне комфортным. «Я сдаю экзамены с первого раза, но это, конечно, не дается мне просто так. Нужно учиться, прикладывать усилия. Больше всего мне нравятся занятия по физической подготовке - это помогает оставаться в форме и быть готовым к работе».

Уже освоившись в новой профессии, Андрей с уверенностью говорит, что патрульная служба - это его призвание. «Я ни разу не пожалел, что пришел в полицию. Я пробовал себя в пограничной службе и на пунктах пропуска, но именно патрульная работа оказалась тем, что мне действительно подходит», - делится он.