Андрей Бабичев с детства мечтал о карьере полицейского, но слабое знание эстонского языка казалось ему непреодолимым препятствием. Однако годы службы в Силах обороны и упорная работа над собой помогли ему преодолеть трудности. Сегодня он гордо носит форму патрульного полицейского в Раквере.
История успеха ⟩ Андрей сдал экзамен на C1 и нашел свое призвание в полиции
Департамент полиции и погранохраны поделился историей Андрея в своем блоге. Это вдохновляющий рассказ о человеке, который не побоялся бороться за свою мечту.
«Прошлым летом я успешно сдал экзамен по эстонскому языку на уровень C1 и начал искать вакансии в полиции. Я всегда интересовался этой профессией и заметил, что предлагается возможность дистанционного обучения с сохранением зарплаты. Это выглядело как шанс, который нельзя упустить. Я отправил свое резюме, и меня пригласили на собеседование», - делится Андрей своими первыми шагами в полиции.
Стать полицейским было мечтой Андрея с самого детства, но дорога к ней оказалась непростой. «Я думал, что это никогда не сбудется из-за моего недостаточного знания эстонского языка. Экзамен я сдавал три раза, прежде чем смог его пройти», - признается он.
Несмотря на все трудности, Андрей не сдавался. Он всегда хотел помогать людям и приносить пользу обществу.
Еще в 2015 году он отправился на срочную службу в Силы обороны Эстонии и остался там работать. «Я служил в Тапа, где и вырос. Был пулеметчиком, командиром отделения и парамедиком-спасателем. Участвовал на миссии в Мали отвечал за медицинскую помощь: оказывал первую помощь и проводил медицинские занятия», - вспоминает Андрей.
И хотя мысль о работе в скорой помощи возникала, Андрей понял, что не смог бы ежедневно сталкиваться с тяжелыми случаями. «Для меня полиция - идеальный вариант. Иногда приходится оказывать медицинскую помощь, особенно если мы приезжаем на место происшествия раньше скорой», - говорит он.
Патрульная служба - мое призвание
Опыт службы в армии и работы парамедиком стал отличной базой для новой карьеры. Андрей поделился, что видел множество разных ситуаций, которые помогли ему понять, как он реагирует на стресс и неожиданные события. «Этот опыт точно облегчает работу в полиции», - признается Андрей.
На данный момент Андрей проходит обучение в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны и, хотя изначально он рассчитывал учиться в Пайкузе, разочарование быстро сменилось радостью. «Учебный центр в Нарве новый, условия просто отличные. Здесь все располагает к тому, чтобы сосредоточиться на учебе», - рассказывает он.
Учеба, по словам Андрея, требует немалых усилий, но темп обучения оказался вполне комфортным. «Я сдаю экзамены с первого раза, но это, конечно, не дается мне просто так. Нужно учиться, прикладывать усилия. Больше всего мне нравятся занятия по физической подготовке - это помогает оставаться в форме и быть готовым к работе».
Уже освоившись в новой профессии, Андрей с уверенностью говорит, что патрульная служба - это его призвание. «Я ни разу не пожалел, что пришел в полицию. Я пробовал себя в пограничной службе и на пунктах пропуска, но именно патрульная работа оказалась тем, что мне действительно подходит», - делится он.
На службе Андрею уже довелось столкнуться с разными вызовами. «Сейчас много дорожно-транспортных происшествий. К счастью, в тех случаях, где я присутствовал, никто не погиб, а травмы были незначительными. Но работа полицейского не ограничивается дорожными происшествиями. Приходилось иметь дело с семейным насилием и нарушениями общественного порядка», - рассказывает он.
Стоит все же рискнуть
Несмотря на трудности профессии, Андрей также отмечает свой график работы. «Он отличный: две дневные смены, две ночные, а потом четыре выходных. Конечно, у меня дома маленькие дети, поэтому отдохнуть удается не всегда», - делится он смеясь.
По словам Андрея, одной из самых важных составляющих его работы является команда. «С первого дня меня удивило, насколько отзывчивые и дружелюбные люди работают в полиции. Здесь каждый готов помочь и поделиться своим опытом. Это не просто работа - для многих это настоящее призвание», - с теплотой говорит он.
Однако представления Андрея о профессии полицейского изменились после начала службы. «Я думал, что это просто поездки на вызовы. На деле работа гораздо более разнообразная: нужно быстро реагировать и уметь принимать решения», - рассказывает Андрей о том, как представлял себе работу патрульного.
По мнению Андрея, ключевыми качествами хорошего патрульного являются эмпатия и стрессоустойчивость. «Без способности сопереживать людям было бы трудно помогать им. Но также важно сохранять спокойствие в любых обстоятельствах», - подчеркивает он.
Андрей считает, что каждому, кто мечтает о карьере в полиции, стоит попробовать. «Если вы давно хотели пойти в полицию, но сомневались, стоит все же рискнуть. Дистанционное обучение - отличная возможность. Главное - желание. Если человек действительно хочет, он найдет мотивацию и станет отличным полицейским», - убежден он.
Свою мотивацию Андрей нашел во время службы в армии. «Я учился в русскоязычной школе в Тапа, и мой уровень эстонского языка был низким. Когда я пошел в армию, начал активно учить язык. В свободное время вместо телефона я открывал тетрадь и записывал слова, которых не знал. Так я выучил более 600 слов», - вспоминает он.
Хотя Андрей признает, что его эстонский пока не идеален, он уверен в своих силах. «Я могу говорить достаточно хорошо, чтобы общаться с людьми. Я знал, что знание языка необходимо мне, чтобы связать свою жизнь с Эстонией. Для меня стать полицейским - это не просто работа. Это исполнение мечты, в которую я когда-то даже не верил», - с гордостью говорит он.