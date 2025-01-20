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Обвиняемый в убийстве трех девочек в танцевальном клубе в Саутпорте признал вину

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BBC
Рудакубана отказался вставать со своего места.
Рудакубана отказался вставать со своего места. Фото: Elizabeth Cook/PA Wire

В понедельник, 20 января, 18-летний Аксель Рудакубана предстал перед судом в Ливерпуле по обвинению в убийстве трех детей в Саутпорте. Он отказался подтвердить свою личность и встать, когда начался суд. Но после недолгой беседы со своим защитником молодой человек признал вину по всем пунктам.

Лицо Рудакубаны было скрыто медицинской маской, когда он тихим голосом отвечал «виновен» на все 16 пунктов обвинения.

Судья Джулиан Гуз назначил вынесение приговора на 11 утра в четверг, 23 января. Он добавил, что Рудакубана получит пожизненное заключение или его эквивалент. Судья также извинился перед родственниками погибших за то, что они не присутствовали в суде, когда Рудакубана признал свою вину: ожидалось, что рассмотрение дело по существу начнется только в четверг.

На предыдущих слушаниях Рудакубана не произнес ни слова. От его имени было внесено заявление о непризнании вины в убийстве и покушении на убийство; по остальным пунктам обвинения заявлений сделано не было.

16 пунктов обвинения

Рудакубана признал вину по всем 16 пунктам.

Ему предъявили обвинение в убийстве трех девочек в танцевальном клубе в Саутпорте, где проходило посвященное Тейлор Свифт мероприятие, 29 июля 2024 года. В результате нападения погибли 7-летняя Элси Дот Станкомб, 9-летняя Алиса Дасильва Агиар и 6-летняя Биби Кинг.

Элси Дот Станкомб (7 лет), Алиса Дасильва Агиар (9 лет) и Биби Кинг (6 лет)
BBC
Три девочки погибли в результате нападения: Элси Дот Станкомб (7 лет), Алиса Дасильва Агиар (9 лет) и Биби Кинг (6 лет).

Следующее обвинение - в покушении на убийство 10 человек. Восемь из них - дети, их имена не называются. Двое взрослых - это учитель йоги из соседнего класса Лианн Лукас и бизнесмен Джон Хейз, прибежавшие на детские крики.

Подростка также обвинили во владении ножом в день атаки и производстве биологического токсина (смертельного яда рицина) в день атаки или ранее.

Наконец, Рудакубане предъявили обвинение в том, что он хранил террористические материалы - документ формата PDF с руководством «Аль-Каиды» - в период между 29 августа 2021 года и 29 июля 2024 года.

Рицин и террористический документ нашли уже после нападения на танцевальный клуб - в ходе обысков в доме, где Рудакубана жил со своими родителями.

Во время нападения Рудакубане было 17 лет. Он жил в деревне Бэнкс неподалеку от Саутпорта - в этот регион подросток, родившийся в Кардиффе в семье выходцев из Руанды, переехал в 2013 году.

Рудакубана был задержан после нападения, однако изначально его имя не называлось, так как он был несовершеннолетним. Незадолго до его 18-летия суд разрешил публично идентифицировать Акселя Рудакубану - в интересах общественного порядка, так как к тому времени по всей Англии начались антииммигрантские беспорядки.

Беспорядки и обвинения в сокрытии информации

После нападения сначала в Саутпорте, а затем и в других городах Англии начались беспорядки. Группы людей пытались разгромить общежития иммигрантов, бросали кирпичи и бутылки в полицейских, выкрикивали оскорбления в адрес мусульман. В Ливерпуле загорелась библиотека. Десятки полицейских получили ранения, почти 400 человек были арестованы.

Поводом стала ложная информация о нападавшем, что он - иммигрант и мусульманин. Суду пришлось разрешить полиции назвать настоящее имя подростка, который родился в Уэльсе в христианской семье.

Некоторым участникам беспорядков вынесли приговоры - от штрафов до трех лет тюрьмы - в течение нескольких дней.

Антииммигрантские протесты - не единственное последствие нападения в Саутпорте. Британское правительство подверглось резкой критике и потому, что сначала полиция утверждала, что не рассматривает терроризм в качестве мотива.

Однако в октябре 2024 года стало известно, что дома у Рудакубаны нашли рицин и руководство «Аль-Каиды» - и Консервативная партия, находящаяся в оппозиции, обвинила лейбористов в умышленном сокрытии информации.

BBC
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