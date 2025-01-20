Обвиняемый в убийстве трех девочек в танцевальном клубе в Саутпорте признал вину

Наконец, Рудакубане предъявили обвинение в том, что он хранил террористические материалы - документ формата PDF с руководством «Аль-Каиды» - в период между 29 августа 2021 года и 29 июля 2024 года.

Рицин и террористический документ нашли уже после нападения на танцевальный клуб - в ходе обысков в доме, где Рудакубана жил со своими родителями.

Во время нападения Рудакубане было 17 лет. Он жил в деревне Бэнкс неподалеку от Саутпорта - в этот регион подросток, родившийся в Кардиффе в семье выходцев из Руанды, переехал в 2013 году.

Рудакубана был задержан после нападения, однако изначально его имя не называлось, так как он был несовершеннолетним. Незадолго до его 18-летия суд разрешил публично идентифицировать Акселя Рудакубану - в интересах общественного порядка, так как к тому времени по всей Англии начались антииммигрантские беспорядки.

Беспорядки и обвинения в сокрытии информации

После нападения сначала в Саутпорте, а затем и в других городах Англии начались беспорядки. Группы людей пытались разгромить общежития иммигрантов, бросали кирпичи и бутылки в полицейских, выкрикивали оскорбления в адрес мусульман. В Ливерпуле загорелась библиотека. Десятки полицейских получили ранения, почти 400 человек были арестованы.

Поводом стала ложная информация о нападавшем, что он - иммигрант и мусульманин. Суду пришлось разрешить полиции назвать настоящее имя подростка, который родился в Уэльсе в христианской семье.

Некоторым участникам беспорядков вынесли приговоры - от штрафов до трех лет тюрьмы - в течение нескольких дней.

Антииммигрантские протесты - не единственное последствие нападения в Саутпорте. Британское правительство подверглось резкой критике и потому, что сначала полиция утверждала, что не рассматривает терроризм в качестве мотива.

Однако в октябре 2024 года стало известно, что дома у Рудакубаны нашли рицин и руководство «Аль-Каиды» - и Консервативная партия, находящаяся в оппозиции, обвинила лейбористов в умышленном сокрытии информации.