В понедельник, 20 января, 18-летний Аксель Рудакубана предстал перед судом в Ливерпуле по обвинению в убийстве трех детей в Саутпорте. Он отказался подтвердить свою личность и встать, когда начался суд. Но после недолгой беседы со своим защитником молодой человек признал вину по всем пунктам.
Обвиняемый в убийстве трех девочек в танцевальном клубе в Саутпорте признал вину
Лицо Рудакубаны было скрыто медицинской маской, когда он тихим голосом отвечал «виновен» на все 16 пунктов обвинения.
Судья Джулиан Гуз назначил вынесение приговора на 11 утра в четверг, 23 января. Он добавил, что Рудакубана получит пожизненное заключение или его эквивалент. Судья также извинился перед родственниками погибших за то, что они не присутствовали в суде, когда Рудакубана признал свою вину: ожидалось, что рассмотрение дело по существу начнется только в четверг.
На предыдущих слушаниях Рудакубана не произнес ни слова. От его имени было внесено заявление о непризнании вины в убийстве и покушении на убийство; по остальным пунктам обвинения заявлений сделано не было.
16 пунктов обвинения
Рудакубана признал вину по всем 16 пунктам.
Ему предъявили обвинение в убийстве трех девочек в танцевальном клубе в Саутпорте, где проходило посвященное Тейлор Свифт мероприятие, 29 июля 2024 года. В результате нападения погибли 7-летняя Элси Дот Станкомб, 9-летняя Алиса Дасильва Агиар и 6-летняя Биби Кинг.
Следующее обвинение - в покушении на убийство 10 человек. Восемь из них - дети, их имена не называются. Двое взрослых - это учитель йоги из соседнего класса Лианн Лукас и бизнесмен Джон Хейз, прибежавшие на детские крики.
Подростка также обвинили во владении ножом в день атаки и производстве биологического токсина (смертельного яда рицина) в день атаки или ранее.
Наконец, Рудакубане предъявили обвинение в том, что он хранил террористические материалы - документ формата PDF с руководством «Аль-Каиды» - в период между 29 августа 2021 года и 29 июля 2024 года.
Рицин и террористический документ нашли уже после нападения на танцевальный клуб - в ходе обысков в доме, где Рудакубана жил со своими родителями.
Во время нападения Рудакубане было 17 лет. Он жил в деревне Бэнкс неподалеку от Саутпорта - в этот регион подросток, родившийся в Кардиффе в семье выходцев из Руанды, переехал в 2013 году.
Рудакубана был задержан после нападения, однако изначально его имя не называлось, так как он был несовершеннолетним. Незадолго до его 18-летия суд разрешил публично идентифицировать Акселя Рудакубану - в интересах общественного порядка, так как к тому времени по всей Англии начались антииммигрантские беспорядки.
Беспорядки и обвинения в сокрытии информации
После нападения сначала в Саутпорте, а затем и в других городах Англии начались беспорядки. Группы людей пытались разгромить общежития иммигрантов, бросали кирпичи и бутылки в полицейских, выкрикивали оскорбления в адрес мусульман. В Ливерпуле загорелась библиотека. Десятки полицейских получили ранения, почти 400 человек были арестованы.
Поводом стала ложная информация о нападавшем, что он - иммигрант и мусульманин. Суду пришлось разрешить полиции назвать настоящее имя подростка, который родился в Уэльсе в христианской семье.
Некоторым участникам беспорядков вынесли приговоры - от штрафов до трех лет тюрьмы - в течение нескольких дней.
Антииммигрантские протесты - не единственное последствие нападения в Саутпорте. Британское правительство подверглось резкой критике и потому, что сначала полиция утверждала, что не рассматривает терроризм в качестве мотива.
Однако в октябре 2024 года стало известно, что дома у Рудакубаны нашли рицин и руководство «Аль-Каиды» - и Консервативная партия, находящаяся в оппозиции, обвинила лейбористов в умышленном сокрытии информации.