Бесплатная парковка в центре Таллинна станет доступна лишь для местных электромобилей

О данном изменении власти сообщили еще в середине декабря прошлого года. На этой неделе вопрос будет рассмотрен горсобранием, который, скорее всего, внесет соответствующие изменения в постановление о платной парковке.

Согласно законопроекту, принцип освобождения от платы за парковку будет изменен. На данный момент от платы в центре города освобождены автомобили с нулевым уровнем выбросов углекислого газа (0 г/км) на основании заявления владельца. После вступления изменений в силу право на бесплатную парковку будет распространяться только на автомобили с нулевыми выбросами, если их владелец или ответственный пользователь зарегистрирован в Таллинне.