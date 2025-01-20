На этой неделе власти Таллинна намерены реализовать ранее объявленный план, согласно которому в зоне платной парковки в центре города смогут бесплатно парковаться только электромобили, принадлежащие жителям Таллинна.
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Бесплатная парковка в центре Таллинна станет доступна лишь для местных электромобилей
О данном изменении власти сообщили еще в середине декабря прошлого года. На этой неделе вопрос будет рассмотрен горсобранием, который, скорее всего, внесет соответствующие изменения в постановление о платной парковке.