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Бесплатная парковка в центре Таллинна станет доступна лишь для местных электромобилей

Перевод: Каролина Вертяева
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Электромобиль на зарядке. Фото иллюстративное.
Электромобиль на зарядке. Фото иллюстративное. Фото: Ieva Čīka/LETA

На этой неделе власти Таллинна намерены реализовать ранее объявленный план, согласно которому в зоне платной парковки в центре города смогут бесплатно парковаться только электромобили, принадлежащие жителям Таллинна.

О данном изменении власти сообщили еще в середине декабря прошлого года. На этой неделе вопрос будет рассмотрен горсобранием, который, скорее всего, внесет соответствующие изменения в постановление о платной парковке.

Согласно законопроекту, принцип освобождения от платы за парковку будет изменен. На данный момент от платы в центре города освобождены автомобили с нулевым уровнем выбросов углекислого газа (0 г/км) на основании заявления владельца. После вступления изменений в силу право на бесплатную парковку будет распространяться только на автомобили с нулевыми выбросами, если их владелец или ответственный пользователь зарегистрирован в Таллинне.

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