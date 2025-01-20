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ФОТО И ВИДЕО В Таллинне столкнулись два автомобиля

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Сегодня в 16:40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Сыле в Таллинне, где столкнулись два легковых автомобиля.​

Как сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны, один из участников аварии был на месте происшествия осмотрен медицинскими работниками, после чего ему было рекомендовано домашнее лечение.

В начале улицы Сыле движение временно затруднено.

«Обстоятельства аварии пока выясняются», - добавил представитель департамента.

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