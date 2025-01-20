Сегодня в 16:40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Сыле в Таллинне, где столкнулись два легковых автомобиля.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Таллинне столкнулись два автомобиля
Как сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны, один из участников аварии был на месте происшествия осмотрен медицинскими работниками, после чего ему было рекомендовано домашнее лечение.
В начале улицы Сыле движение временно затруднено.
«Обстоятельства аварии пока выясняются», - добавил представитель департамента.