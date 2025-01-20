На двух участках по адресу улица Раба, 3 и 5, в поселке Лехтсе, общей площадью около двух гектаров, изначально планировалось установить солнечные панели. Однако высокие затраты на подключение к электросети, запрошенные Elektrilevi, заставили отказаться от этой идеи. Теперь на этой территории планируют построить жилые дома.
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Elektrilevi выставила счет на 11,4 миллиона евро за подключение солнечной станции
Один из участков раньше использовался в торфяной промышленности, а другой принадлежал оборонному ведомству. В 2020–2021 годах оба участка приобрел разработчик Рейнар Ракасельг через свою компанию Ines Impex OÜ. «Я родом из Каллавере, но учился в Лехтсе. Этот район мне близок», - объясняет он свой выбор.