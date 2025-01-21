Российские власти заочно арестовали директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову. Самая вероятная причина - баннер «Путин - военный преступник» с пятнами крови, висевший два года подряд 9 мая на стене Нарвского замка, и который отлично было видно со стороны России. Мы спросили у Марии, каков будет ответ от Нарвского музея на ее «арест», тем более, что в 2025 году Россия будет отмечать 80 лет со дня капитуляции нацистской Германии, а значит, современная российская пропаганда со стороны Ивангородской крепости развернется пуще прежнего.