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Интервью Мария Сморжевских-Смирнова о своем аресте в России: Нарвский замок - крепость, которая стоит на защите ценностей. Мы будем отвечать (3)

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Плакат «Путин военный преступник» с 2023 года появляется на стене Нарвского замка, обращенной к России. К 9 мая 2025 года музей готовит новую акцию- напоминание о преступлениях российского диктатора.
Плакат «Путин военный преступник» с 2023 года появляется на стене Нарвского замка, обращенной к России. К 9 мая 2025 года музей готовит новую акцию- напоминание о преступлениях российского диктатора. Фото: Reuters / Scanpix

Российские власти заочно арестовали директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову. Самая вероятная причина - баннер «Путин - военный преступник» с пятнами крови, висевший два года подряд 9 мая на стене Нарвского замка, и который отлично было видно со стороны России. Мы спросили у Марии, каков будет ответ от Нарвского музея на ее «арест», тем более, что в 2025 году Россия будет отмечать 80 лет со дня капитуляции нацистской Германии, а значит, современная российская пропаганда со стороны Ивангородской крепости развернется пуще прежнего.

В России против Марии Сморжевских-Смирновой возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российских военных группой лиц по политическим мотивам (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ - до десяти лет лишения свободы).

- Мария, как вы узнали о том, что вас арестовали в России?

Комментарии (3)
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