Заместитель председателя правления компании Елена Илюхина предложила сократить штат сотрудников с 4100 до 2500 человек для уменьшения расходов.

Согласно отчету, опубликованному немецкой газетой Bild, кризис в «Газпроме» демонстрирует, как вторжение России в Украину разрушает экономику страны. Экспорт газа и нефти, являющийся основой финансовой стабильности России, значительно пострадал.

Чистый убыток «Газпрома» в 2023 году составил 629 миллиардов рублей (около 6,4 миллиарда евро). В 2024 году, несмотря на прогнозируемую прибыль по итогам года, убыток третьего квартала составил около полумиллиарда евро.

Поставки российского газа в Европу продолжают снижаться. После прекращения транзита через Украину Россия осталась с единственным газопроводом, соединяющим ее с Европой, который проходит через Турцию.

По данным Bild, доля России в импорте газа в Европу сократилась с 40 процентов в 2021 году до 8 процентов в 2023 году. Новые санкции США, введенные против российского энергетического сектора, только усугубляют положение, затронув ключевых игроков, таких как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также 183 танкера и ведущие страховые компании страны.