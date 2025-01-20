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Департамент транспорта предупреждает: на дорогах будет скользко

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На дорогах ожидается высокий риск гололедицы.
На дорогах ожидается высокий риск гололедицы. Фото: Elmo Riig

Департамент транспорта предупреждает, что в понедельник вечером ожидается минусовая температура воздуха, а на дорогах будет скользко.

Во второй половине дня погода без осадков. Поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно влажная, на Хийумаа местами покрыта льдом. Температура на поверхности дорог на Хийумаа и на севере материковой части страны немного ниже нуля, по остальным регионам плюсовая.

По прогнозу, вечером облачность уплотнится. Ночью на островах могут пройти дожди и ледяная крупа, на западе страны мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью 1-6, на северо-востоке страны до 8 градусов мороза, на островах и западном побережье от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Утром местами метели.

Температура воздуха быстро понизится, на дорогах сохранится риск гололедицы.

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