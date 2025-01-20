Департамент транспорта предупреждает: на дорогах будет скользко

Во второй половине дня погода без осадков. Поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно влажная, на Хийумаа местами покрыта льдом. Температура на поверхности дорог на Хийумаа и на севере материковой части страны немного ниже нуля, по остальным регионам плюсовая.