В своем обращении Карис подчеркнул тесное сотрудничество между Эстонией и Соединенными Штатами, а также необходимость продолжать совместные усилия по укреплению безопасности и продвижению демократических ценностей.

«Эстония всегда высоко ценила прочные отношения с Соединенными Штатами», - отметил президент Эстонии.

Карис выразил признательность Трампу за вклад в укрепление НАТО во время его первого президентского срока и подтвердил приверженность Эстонии принципам коллективной обороны. «Основой надежности НАТО является сдерживание, требующее сильной вовлеченности каждого члена. Как сосед России, Эстония серьезно относится к своей обороне. В ближайшие годы Эстония выделит почти 4 процента ВВП на оборону, значительная часть которых пойдет на закупку нового оборудования и боеприпасов у США», - заявил он.

Президент Карис также затронул вопросы общей безопасности, включая продолжающуюся агрессию России в Украине. Он подчеркнул важность совместных усилий для поддержки Украины и противостояния глобальным угрозам.

«Россия остается значительной угрозой для Эстонии, США и всех наших союзников в свободном мире. Ее агрессия в Украине продолжается при поддержке Северной Кореи и Ирана. Россия не остановится, пока ее не остановят. Она будет продолжать попытки расколоть нас и изменить международные правила безопасности. У нас есть общая цель - защищать мир и помогать Украине отразить агрессию России», - подчеркнул Карис.

Президент Карис пригласил Дональда Трампа посетить Эстонию и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами.