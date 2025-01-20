Истребители НАТО, выполняющие задачи миссии воздушной полиции в странах Балтии, на прошлой неделе совершили два вылета для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов, сообщило в понедельник BNS Министерство обороны Литвы.
Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты над Балтийским морем
16 января истребители НАТО совершили вылет для идентификации одного самолета Ил-20.
Самолет летел в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область без плана полета, без включенного радиолокационного транспондера и находился на радиосвязи с Региональным центром управления полетами Литвы (РЦУП).
В прошлую пятницу истребители НАТО вновь совершили вылет, чтобы идентифицировать российский самолет Ил-20, который вылетел из Калининградского эксклава и вернулся в него.
Самолет летел без транспондера, без плана полета и не выходил на связь с РЦУП.
Истребители воздушной полиции НАТО также идентифицировали самолет Ил-76, летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область.
Самолет летел с планом полета, с включенным радиолокационным транспондером и поддерживал радиосвязь с РЦУП.