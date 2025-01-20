Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты над Балтийским морем

16 января истребители НАТО совершили вылет для идентификации одного самолета Ил-20.

Самолет летел в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область без плана полета, без включенного радиолокационного транспондера и находился на радиосвязи с Региональным центром управления полетами Литвы (РЦУП).

В прошлую пятницу истребители НАТО вновь совершили вылет, чтобы идентифицировать российский самолет Ил-20, который вылетел из Калининградского эксклава и вернулся в него.

Самолет летел без транспондера, без плана полета и не выходил на связь с РЦУП.

Истребители воздушной полиции НАТО также идентифицировали самолет Ил-76, летевший в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область.

Самолет летел с планом полета, с включенным радиолокационным транспондером и поддерживал радиосвязь с РЦУП.